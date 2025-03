Nuova condotta, viale Marconi nel caos 

Un’altra mattinata di passione, ieri, per il traffico in viale Marconi, però Abbanoa, che per un breve tratto ha dovuto chiudere una corsia per sostituire una condotta principale, invita a sorridere: «Entro sabato sarà tutto a posto», con una postilla: «Se ce la si fa, già da venerdì». E anche se l’interruzione di quella corsia a senso unico verso Cagliari, all’altezza del ponte sul Canale di Terramaini, riguarda poche decine di metri, tanto basta per seminare il caos nel traffico dei pendolari che, dall’hinterland, devono raggiungere la città: sono genitori che accompagnano i figli alle scuole superiori e lavoratori. Questo cantiere aperto in via d’urgenza, considerato che era collassata una condotta estremamente vecchia che scorre sotto il ponte, vede insomma la conclusione in un orizzonte vicino, ma per ora si continua a soffrire. Lo si fa soprattutto tra le otto e le nove del mattino, quando il flusso di pendolari verso la città è più imponente in quel tratto di viale Marconi in cui inizia il senso unico verso Cagliari, e che già con tutte le corsie percorribili entrava in crisi per il traffico del mattino.

Arrivano i tubi

Nel cantiere ieri non c’erano operai, non foss’altro perché non avevano nulla da fare. Il guasto alla tubatura principale che serve le utenze della zona, soprattutto attività produttive, non è riparabile e Abbanoa ha subito ordinato i tratti di condotta che dev’essere sostituita. Sono attesi per oggi, quindi le squadre di operai potranno rimettersi all’opera per sostituire integralmente la condotta che ha ceduto, interrompendo di botto la fornitura d’acqua potabile a tutte le utenze della zona in cui si è verificata la rottura del grosso tubo. Oggi gli operai riprenderanno il lavoro per mettere in opera le tubature nuove, peraltro già in partenza ben più resistenti di quella che già c’era da decenni.

La “pezza” provvisoria

Già con un tubo di bypass provvisorio, nei giorni scorsi, aveva ceduto la condotta a venti metri di distanza dal punto dell’intervento: non ha resistito alla pressione più alta garantita da un tubo efficiente, al contrario di quello che per decenni ha svolto il suo dovere, ma sempre peggio. L’impresa d’appalto di Abbanoa era subito intervenuta per riparare quella falla e aveva abbassato la pressione dell’acqua nella condotta provvisoria per evitare che il flusso pieno dell’acqua potesse danneggiare quelle secondarie. Ora, a quanto si spera, si può procedere alla sostituzione definitiva di una condotta che somigliava più a un monumento.

RIPRODUZIONE RISERVATA