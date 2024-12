Nuova condotta, niente disagi 

Sotto, gli operai lavoreranno per i prossimi tre, quattro mesi al massimo per sostituire la condotta principale di Cagliari, quattro chilometri circa per portare l’acqua tra San Michele e Monte Urpinu. Sopra, tra via Cadello, via Bacaredda, fino a Largo Gennari ma nessuno si accorgerà di niente. Con una tecnica innovativa che consente di cambiare le condotte “senza scavi” (detta relining), Abbanoa risolve il problema delle perdite e dei guasti che ripetutamente, a turno, chiudono strade e lasciano all’asciutto i rubinetti dei cagliaritani. «Sbancare le strade e sostituire le condotte con i metodi tradizionali avrebbe significato tagliare in due la città con un cantiere che avrebbe avuto effetti devastanti sulla viabilità», spiega la società.

Il piano

Una rivoluzione tecnologica, quindi, e di gestione che consentirà di rendere più efficiente il servizio, limitare le perdite e i disservizi. La condotta scende dal colle di San Michele lungo via Monsignor Piovella e passa sotto via Cadello per poi proseguire lungo via Mattei, via Liguria, via Bacaredda, via Cocco Ortu, via Petrarca, via Pergolesi, Largo Gennari, via Sanjust e un tratto di viale Europa per risalire fino ai serbatoi di Monte Urpinu. «I lavori sono in corso, ma praticamente nessuno se ne accorge. Gli unici scavi riguardano i pozzetti dove vengono infilate le guaine e tirate dall’altra parte. «L’intervento è diviso in due appalti», spiega il presidente del consiglio d’amministrazione di Abbanoa, Giuseppe Sardu: «Complessivamente stiamo investendo circa 8 milioni di euro dei fondi europei, destinati all’efficientamento delle reti idriche urbane. La condotta interessata è fondamentale per l’approvvigionamento della città e negli ultimi anni è stata interessata da diverse rotture, ma non era minimamente pensabile sostituirla con i metodi tradizionali neanche procedendo per singoli tratti. Per questo motivo, fin dalla fase della progettazione è stata scelta una tecnica che garantisse il massimo dei risultati con il minimo dei disagi e con tempistiche notevolmente inferiori», aggiunge.

Il futuro

Il relining è una tecnica (già utilizzata in città, per esempio sulla condotta tra Sant’Avendrace e piazza del Carmine) che può essere impiegata solo sulle condotte principali, con un diametro di un certo rilievo. Il risanamento delle condotte secondarie può essere eseguito soltanto tramite la sostituzione integrale delle tubature. Dopo le festività, a gennaio, Abbanoa comincerà a lavorare anche sul “progetto Villanova”, per la sostituzione di un’altra importante condotta che attraversa le vie Einaudi, Abba, Orlando, Iglesias, Oristano, Ozieri, Macomer e Tempio. ( ma. mad. )

