Nuova condotta contro le perdite idriche 

La rete idrica a Sestu volta pagina, almeno si spera. Martedì un nuovo intervento importante, dalle 8.30 alle 18. Le squadre entreranno in azione per effettuare il collegamento della nuova condotta in via Picasso.

E l’acqua andrà via per un po’ in mezza città, con conseguenti disagi. La strada ha visto già lavori negli ultimi mesi. Come spiega Abbanoa, «si tratta di un importante intervento che rientra negli appalti dedicati a Sestu tramite gli investimenti tramite finanziamenti europei del Fondo di Sviluppo e Coesione, Fsc. Un investimento di oltre 1,2 milioni di euro».

Rete colabrodo

Tutto per migliorare la rete idrica sestese: troppo vecchia, con una pressione nelle case troppo bassa, e quasi non si contavano i guasti e le riparazioni, con disagi per i cittadini. Così martedì i rubinetti resteranno a secco per quasi dieci ore, ma per l’ultima volta: l’erogazione idrica dovrà essere interrotta nelle vie Picasso, Tintoretto, De Chirico, Botticelli, Rembrandt e Molinari, e durante l’orario di lavoro potrebbe uscire poca acqua dai rubinetti. Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione delle operazioni.

La nuova condotta

Contro perdite e pressione idrica bassa l’asso nella manica è una nuova condotta lunga due chilometri: «Alimenterà la parte del centro abitato di Sestu a sud del rio Matzeu, nei distretti Costituzione, Picasso e Rosa – spiega Abbanoa –. Garantirà l’approvvigionamento idrico della zona dal serbatoio Corraxi in viale Monastir seguendo un tracciato che passerà lungo via Giulio Cesare e la strada che costeggia la cava Foradas de S’Arenas. Poi attraversa anche il rio Matzeu realizzato passando sottoterra, ed è stata installata utilizzando una tecnologia “no dig”, senza scavo di trivellazione orizzontale controllata. Oltre il fiume costeggia il vecchio depuratore e prosegue fino a via Costituzione dove continua lungo viale Europa e via Picasso fino all’incrocio con la strada provinciale 8, oggi via Veneto. Le nuove condotte sono dotate anche di apparecchiature all’avanguardia che consentono di monitorare e gestire portate e pressioni».

I lavori hanno richiesto mesi, ma ormai restano solo da effettuare i collegamenti. Non ci saranno disagi al traffico, ma Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni. I tecnici del Gestore cercheranno di contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione.

