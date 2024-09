Nuova cittadella sportiva a Serra Perdosa 

Un investimento da un milione e mezzo di euro per realizzare le nuove strutture sportive a Serra Perdosa e riqualificare il campo da baseball, a pochi passi dalla cittadella sportiva, in via Cavaliere San Filippo. Nel più popoloso rione cittadini gli interventi interessano un’area vicino alla palestra di via Pacinotti, nota come il “Pallone”. Per i lavori verranno utilizzati finanziamenti regionali.

Serra Perdosa

Sarà dunque, recuperato il vecchio campo, che si trova a pochi passi dalla struttura già esistente, per la riqualificazione dell'intera area, e verrà realizzato un centro multi discipline: dalla pallavolo alla pallacanestro, al tennis, al calcetto. Inoltre, potranno essere ospitate attività sportive come il pattinaggio e la ginnastica artistica.«Abbiamo deciso di riqualificare un'area che può offrire nuove possibilità di crescita – spiega l'assessore ai lavori pubblici Alberto Cacciarru – e investire una ingente somma di denaro sulla sua rinascita, anche per dare la possibilità di lavorare meglio e più serenamente alle società sportive che vengono ospitate nel vecchio “Pallone”. Verrà realizzata una struttura polivalente multidisciplinare. Sarà una cittadella dello sport che andrà ad integrarsi con l'altra area sportiva, in via Cavaliere San Filippo, per la quale i lavori verranno consegnati entro il mese di dicembre».

Il progetto

Il progetto esecutivo è già stato approvato e ha ottenuto tutte le autorizzazioni.«Il progetto – ha spiegato l'assessore allo sport, Vito Spiga – è un progetto molto importante ed ha ottenuto il via libera da parte del Coni. Vogliamo offrire nuove possibilità di scelta per molte discipline, è una opportunità di crescita sociale e culturale. È un progetto per ammodernare la città e ottimizzare i servizi, usufruire di questo ingente finanziamento ci permetterà di raggiungere questi importanti obiettivi».

Il finanziamento verrà utilizzato anche per la riqualificazione del campo da baseball, cinquecento mila euro, che una volta ultimati i lavori, ospiterà anche la squadra di seria A del Cagliari. Il campo da baseball si trova nella zona della futura cittadella sportiva, nella via Cavaliere San Filippo.

I lavori sono inerenti all'adeguamento dell'impianto fotovoltaico, sistemazione dei servizi, adeguamento e sistemazione della tribune, e sistemazione dell'area verde.

