Nuova circonvallazione per la Statale 387 

I tecnici al lavoro per consegnare al Comune di Settimo il progetto per la realizzazione di un nuovo tratto della circonvallazione che avvicinerà il paese a Sinnai, favorendo anche l’ingresso alla Provinciale e alla strada comunale che si sviluppano sino alla Statale 387 verso Parteolla e Gerrei. Con questo intervento sarà realizzato il primo lotto dei lavori per una spesa di cinque milioni di euro, concessi anni fa dalla Regione. Una causa allora portata avanti dal consigliere regionale Cesare Moriconi.

«Il progetto passerà in Consiglio comunale – dice il sindaco Gigi Puddu per poi affrontare tutto l’iter prima della gara d’appalto. La circonvallazione si snoderà dalla stazione ferroviaria, attraverserà la Provinciale 12 per la Statale 387, raggiungendo la zona di “Sa Gruxi Santa”. Proseguirà quindi sino al “rio Cungiaus” dove è prevista la realizzazione di un ponte. Proseguirà ancora per un ulteriore tratto ancora, in attesa di un nuovo finanziamento che consentirà di chiuderà il cerchio, sino alla provinciale per Sinnai e sino al tratto di circonvallazione Settimo-Sinnai-Maracalagonis».

Un intervento che consentirà agli automobilisti di Sinnai e Maracalagonis a raggiungere il Parteolla senza attraversare l’abitato di Settimo. (r. s.)

