Villacidro.
01 ottobre 2025 alle 00:34

Nuova centrale eolica: «No all’utilizzo dei terreni gravati da usi civici» 

I terreni sono gravati da usi civici e pertanto non possono essere utilizzati per una servitù concessa una società che sta costruendo un impianto eolico nella piana di Santu Miali a Villacidro. Lo sostiene l’associazione ecologista Gruppo di interventi giuridico, che nei giorni scorsi ha segnalato la vicenda al ministero della Cultura, alla Regione, al Comune di Villacidro e alla Procura della Repubblica del Tribunale di Cagliari.

«L’avviso relativo al provvedimento definitivo di servitù per la costruzione e l'esercizio di un impianto per la produzione di energia da fonti rinnovabili da parte della società Das Villacidro – si legge in un nota diffusa dal Grig – prevede il coinvolgimento anche di un terreno appartenente al demanio civico di Villacidro». Stefano Deliperi, presidente dell’associazione sottolinea che spesso quei terreni «vengono utilizzati per realizzare cavidotti e altri impianti».L’associazione ricorda che «i terreni a uso civico e i demani civici costituiscono un patrimonio di grandissimo rilievo per le collettività locali, sia sotto il profilo economico-sociale che per gli aspetti di salvaguardia ambientale. I diritti di uso civico sono inalienabili, indivisibili, inusucapibili e imprescrittibili». Secondo il Gruppo di intervento giuridico «ogni atto di disposizione che comporti ablazione o che comunque incida su diritti di uso civico può essere adottato dalla pubblica amministrazione competente soltanto a particolari condizioni, previa autorizzazione regionale e verso corrispettivo di un indennizzo da corrispondere alla collettività titolare del diritto medesimo e destinato a opere permanenti di interesse pubblico generale». (f. p.)

