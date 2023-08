Nuova categoria, vecchio Cagliari 

Il primo punto non si scorda mai, in trasferta poi, contro un avversario già collaudato e costruito per il salto di qualità. A Torino il Cagliari ha superato il primo collaudo, sia tecnico che caratteriale. Ha dimostrato anche sul campo di poterci stare, eccome, in Serie A, e di poter così iniziare questo lungo viaggio nel quale le insidie sono costantemente dietro l’angolo. Una prova di compattezza e solidità che ha ricordato - nell’approccio e nella solidarietà collettiva - l’entusiasmante finale della passata stagione e che già caratterizza - evidentemente - un gruppo di lavoro nuovo (ma non troppo) al quale sono bastati pochi innesti (chirurgici) per sollevare l’asticella e adattarsi al grande palcoscenico (aspettando i gol degli attaccanti). L’impatto di Sulemana è stato devastante, e determinante quindi per la sostenibilità e per gli equilibri. Oristanio ha dato più freschezza e imprevedibilità alla manovra offensiva. Ma le certezze sono arrivate dal passato e sono quelle che rendono ancora più eccitante (e coerente) questa nuova avventura nel calcio che conta. Dossena e Makoumbou potevano rappresentare un’incognita col cambio di categoria, si sono confermati i punti di forza e di riferimento per tutta la squadra. Impressionate in particolare la prestazione (monstre) del difensore bresciano. Anche se il valore aggiunto resta lui, Claudio Ranieri.

Fattore Ranieri

Probabilmente, con un allenatore diverso, il Cagliari avrebbe perso la partita sul piano agonistico prima ancora di giocarsela. La garanzia di Ranieri non è solo tattica, è anche mentale, psicologica. Come se con lui in panchina tutti si sentano più al sicuro, persino più forti e convinti di poter andare oltre i propri limiti. Tutti pendono dalle sue labbra ormai, lo seguono alla lettera, sono pronti a camminare sul carbone ardente per lui e snaturarsi tecnicamente se necessario. Zappa e Deiola, per esempio, non avevano mai giocato come terzi in difesa sino all’altro ieri, eppure sono stati anch’essi decisivi nel finale. E grazie allo spirito di abnegazione generale è nato l’ennesimo capolavoro strategico di Re Claudio II, che ha messo subito sotto scacco Juric togliendogli riferimenti in continuazione, senza comunque subire la partita, tutt’altro. Probabilmente, con il miglior Lapadula l’avrebbe addirittura vinta. E il match dell’altro ieri sarà ulteriore motivo di riflessione in chiave mercato, aspettando il recupero dell’italo-peruviano (non prima di novembre), una condizione atletica quanto meno accettabile di Shomurodov e un Luvumbo meno fumoso e più propedeutico. Intanto, Ranieri si è portato a casa il primo punto, già pesantissimo, e ha trasformato anche questo gruppo di lavoro in un progetto concreto tirando fuori il massimo da ogni componente e rendendolo duttile e pronto a qualsiasi evenienza (in tutto il pre campionato, il Cagliari non aveva mai giocato con la difesa a tre).

Forza della natura

Sotto i riflettori Sulemana, una forza della natura. Ma questo già si era intuito durante la preparazione in Val d’Aosta, nelle varie amichevoli estive e ancora nel primo impegno ufficiale, contro il Palermo in Coppa Italia. Gamba, polmoni, tanta di quella grinta, ma anche qualità nelle giocate. Recuperare tredici palloni, tutti sanguinosi poi, in una sola partita in Serie A non è da tutti. Devastante nell’impatto con l’avversario, non molla l’osso nemmeno quando ha tre giocatori addosso e ha subito dimostrato un buon feeling con Makoumbou (al quale rende forse la Serie A meno gravosa). I due si completano a vicenda e già rappresentano il cuore pulsante del Cagliari. Per loro e per tutti un nuovo esame di maturità lunedì prossimo alla Domus contro l’Inter. Tutta un’altra storia, certo. Insieme al livello di difficoltà, sale, però, anche la consapevolezza nei propri mezzi e che una buona organizzazione con un’applicazione maniacale possa colmare anche gap clamorosi. Questo era il Cagliari e questo continua a essere. Aspettando i gol degli attaccanti.