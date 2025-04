Nuova caserma, via libera in Consiglio 

Un progetto da quattro milioni e 300mila euro per realizzare la nuova caserma dei carabinieri della stazione di Sinnai. La struttura militare sarà realizzata a lotti: il primo intervento sarà di un milione e 970mila euro finanziato nel 2024. Con voti unanimi del Consiglio comunale, la somma è stata spostata nel bilancio 2025. Oltre gli uffici, la sala d’attesa, le celle di sicurezza, i garage, i sofisticati sistemi di vigilanza e di tutti i servizi richiesti dal Ministero degli Interni per la sicurezza del sito, è prevista anche la costruzione di quattro appartamenti, da destinare al comandante e ad altri militari in servizio.

La nuova caserma sorgerà nel rione di Sant’Isidoro su un’area adiacente l’edificio di proprietà del Comune (originariamente destinato a centro diurno per anziani) che, da tantissimi anni, ospita i carabinieri, dopo la chiusura della caserma di via Roma all’ingresso dell’abitato.

Gli uffici del Comune sono ora a lavoro per predisporre gli atti preliminari alla progettazione ed il successivo affidamento dei servizi tecnici. La previsione, come prevede la funzionaria del settore edilizio Valentina Lusso, è quella avviare le opere all’inizio del 2026.

L’attuale caserma ospita anche la stazione dei carabinieri di Burcei, trasferiti da tempo a Sinnai per la chiusura della loro sede che era ospitata in locali privati. E come Sinnai, anche il Comune di Burcei, ha deciso di costruire una caserma tutta nuova. L’area è indicata nel Puc che dovrebbe essere approvato dal Consiglio comunale entro l’anno. (r. s.)

