Nuova casa per la polizia urbana 

Da anni, il Comune di Nuoro è costretto a sostenere un costoso canone di affitto annuale pari a 50 mila euro per la sede del comando della polizia locale in via Lamarmora. Un canone rivisto appena un anno fa al ribasso. La situazione, finalmente, sta per trovare una soluzione definitiva grazie ai lavori di ristrutturazione e ammodernamento che sono iniziati nell’ex scuola civica di musica di Gruches, destinata a diventare la nuova sede del corpo di polizia locale. Un edificio pubblico, ormai da troppi anni non utilizzato appieno. In meno di quattro anni, l’amministrazione rientrerà nell’investimento necessario che non supera i 200 mila euro. Un affare per le tasche di tutti i nuoresi.

L’appalto

I lavori di ristrutturazione riguardano diversi aspetti dell’edificio, a partire dalla copertura del tetto, che necessitava di un intervento urgente per garantire la sua impermeabilizzazione. Proprio sulle condizioni dell’impermeabilizzazione è stata necessaria la variante, appena approvata dal Comune che consentirà all’impresa di riprendere i lavori.

Altri interventi hanno riguardano l’adeguamento del cablaggio e il trasferimento di quella che sarà la nuova sala comando, essenziale per modernizzare le strutture tecnologiche dell’edificio. L’intervento si inserisce in un più ampio piano di ammodernamento che comprende anche la realizzazione di parcheggi, l’adeguamento delle vie di esodo esterne e delle uscite di sicurezza, nonché la tinteggiatura dei solai danneggiati dall’umidità. Non mancheranno interventi sulle crepe interne, il miglioramento del bagno, la riorganizzazione degli spazi interni, e la sostituzione della porta della palestra.

Inoltre, l’edificio sarà dotato di impianti tecnologici moderni, tra cui quello di videosorveglianza, sistemi anti-intrusione e prese per colonnine di ricarica per tutte le auto elettriche di cui il comando di Nuoro è dotato ormai da tempo. Un altro passo verso la sostenibilità e l’efficienza energetica è l’adeguamento degli impianti dati ed elettrici.

I tempi

Il trasferimento del comando di polizia locale nella nuova sede è previsto per il mese di giugno. I lavori sarebbero dovuti durare 120 giorni e concludersi entro il 31 dicembre. Ad aggiudicarseli l’impresa Co.Iri. Srl di Sassari che ha offerto un ribasso del 17,28 per cento sull’importo iniziale, con un valore di 161 mila e 282,81 euro. Ma proprio le condizioni dell’impermeabilizzazione hanno fermato tutto.

Ora con la variante approvata nei giorni scorsi dall’amministrazione comunale il nuovo costo lievita a 184 mila e 145,64 euro, con un aumento rispetto all’importo dei lavori approvati nel progetto esecutivo di 25.149,11 euro. Tutti questi interventi si inseriscono in un ampio piano di riqualificazione urbana, che mira a garantire maggiore efficienza operativa per la polizia locale e a ridurre i costi annuali per il Comune, contribuendo così a un uso più sostenibile delle risorse pubbliche.

