Nuova casa per la Forestale 

Adesso è ufficiale: l’edificio nato a Iglesias per diventare un ostello della gioventù ospiterà la base logistica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale. Prevista anche la realizzazione della base per gli elicotteri.

La delibera

L’ufficialità arriva tramite una delibera della Giunta comunale, che concede in comodato d’uso gratuito all’amministrazione regionale, la struttura in località Ceramica unitamente all’area antistante individuata per ospitare l’elisuperficie. «I lavori per la manutenzione dell’edificio sono praticamente conclusi. - dichiara l’assessora al Patrimonio Giorgia Cherchi - L’ostello accoglierà il servizio d’Ispettorato ripartimentale d’Iglesias, la base per l’elicottero ed il servizio antincendio. Si tratta per il Corpo Forestale di una location che abbiamo sempre ritenuto potesse essere idone». L’iter per il definitivo trasferimento procederà con una verifica dell’idoneità dell’area preposta ad ospitare l’elisuperficie: «Se confacente - prosegue Cherchi - si procederà con la costruzione della base. Le tempistiche sono brevi, ma comunque legate alla decisione della Regione. Occorrerà infatti comprendere se riterrà di doverci coinvolgere anche in questa operazione, come stazione appaltante».

Le reazioni

La decisione d’ubicare il Corpo Forestale in località Ceramica trova anche il benestare del consigliere d’opposizione Simone Saiu (Insieme): «Finalmente e probabilmente in condivisione con la Protezione Civile, il Corpo potrà disporre di una sede funzionale a cui verrà accorpata la base di Linasia, prevedendo anche la presenza dell’elicottero. Una dinamica quest’ultima molto importante considerando che attualmente dall’elisuperficie di Marganai, lo stesso mezzo in determinate condizioni meteorologiche non può sollevarsi in volo». Sulle tempistiche di trasferimento Saiu non si ritiene ottimista: «Perché formalmente l’ostello non è stato ceduto alla Forestale, ma agli enti locali. - spiega - Questi lo prenderanno in carico per poi metterlo a disposizione del Corpo, una dinamica che necessita di una serie di passaggi burocratici, legati soprattutto alla verifica di quei requisiti necessari che sembrano comunque esserci».

La polemica

Sorto negli anni Novanta, l’Ostello è da allora ritenuto una delle più clamorose “incompiute”; i tentativi d’inaugurazione sono stati svariati, ma mai l’imponente struttura progettata con 42 camere e 140 posti letto, è mai riuscita a servire l’impianto sportivo polifunzionale di Ceramica: «Con tutto il rispetto nei confronti del Corpo Forestale, cambiare in questo modo la destinazione d’uso della struttura significa decretare la sconfitta politica della gestione dell’impianto e della stessa città. - dichiara il consigliere di minoranza Luigi Biggio (FdI) - Poteva essere un polo d’accoglienza importante per molti sportivi, anche provenienti dall’estero».

