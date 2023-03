Nuova casa di accoglienza per malati e parenti 

Uno nuovo spazio, una casa alloggio in via Verdi a pochi passi dall’ospedale San Francesco, totalmente gratuito per i pazienti e i parenti costretti ai viaggi della salute in città. È quello che venerdì prossimo alle 16 verrà inaugurato a Nuoro, voluto fortemente dall’associazione Kairos.

Si tratta di un appartamento al terzo piano preso in affitto dall’associazione che così punta a dare un punto d’appoggio ai malati che sono obbligati ad arrivare in città per terapie importanti e non possono viaggiare, o per chi ha i propri cari ricoverati e vive lontano dall’ospedale.

Una soluzione che la presidente Giuseppina Raggio, insieme a tutti i soci dell’associazione, inaugurerà formalmente tra tre giorni ma che ha già iniziato a prestare le proprie opere. «Lo dovevamo a tutti i parenti dei pazienti che in questi anni hanno permesso e hanno creduto nel nostro progetto», ha spiegato la Raggio.

La Kairos, nata diversi anni fa, ha sempre operato al fianco dei malati e dei loro parenti costretti a frequentare l’hospice dell’ospedale Cesare Zonchello (dove l’Asl ha aperto una foresteria autonoma non gestita dall’associazione), e ora estende la propria attività con l’appartamento rifugio aperto a tutti i pazienti o ai loro parenti.

