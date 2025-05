Nuova campagna di scavi nel villaggio nuragico 

A caccia dei tesori nascosti. Un gruppo di archeologi entrerà presto in servizio a Ruinas, l’antico villaggio nuragico del Gennargentu da dove, secondo la leggenda, intorno al 1400 i suoi 1.200 abitanti chiesero ospitalità agli abitanti di Arzana. Nei giorni scorsi il Comune ha consegnato i lavori per la campagna di scavi.

La nuova fase annuncia l’indagine di cinque nuove capanne del villaggio, il recupero del pozzo sacro al centro del complesso e la messa in sicurezza definitiva del nuraghe trilobato, riportato alla luce durante le attività condotte tra il 2005 e il 2009, quando furono rinvenuti bronzetti votivi, monili in oro, una spada cerimoniale e una preziosa fibula di fattura italica.

«Un impegno concreto per la tutela e la valorizzazione della nostra identità nuragica. L’amministrazione - dichiara il sindaco, Angelo Stochino - ha ritenuto sin dal primo giorno che la valorizzazione dei siti nuragici fosse una priorità vitale per Arzana, non solo sotto il profilo identitario, ma anche come volano culturale ed economico». L’assessora alla Cultura, Cristina Pinna e l’intera Giunta esprimono soddisfazione per il rapporto costruito con la Soprintendenza e per la qualità scientifica dell’intervento atteso che durerà 120 giorni. (ro. se.)

