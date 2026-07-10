Nuova cabina elettrica, arriva il via libera 

La Città Metropolitana di Sassari ha autorizzato il progetto per la realizzazione della nuova cabina primaria Alghero Sud, infrastruttura che dovrà potenziare la rete elettrica cittadina e migliorare l'affidabilità del servizio, più volte messo alla prova dai recenti blackout. L'intervento ha concluso positivamente l'iter autorizzativo attraverso la Conferenza di servizi che ha coinvolto tutti gli enti competenti. A darne notizia è la maggioranza che sostiene il sindaco Raimondo Cacciotto. Il progetto è stato rivisto: l'area interessata passa da circa 10 mila a 4 mila metri quadrati, aumenta la distanza dalla statale 292 e vengono preservati i filari di ulivi e la vegetazione esistente, utilizzati come fascia di mitigazione paesaggistica. Modifiche che hanno consentito di ottenere il via libera degli uffici competenti. Dopo la pubblicazione dell'autorizzazione sul Buras, il Consiglio comunale sarà chiamato a recepire la variante urbanistica prevista dalla normativa. Sul via libera interviene anche il centrodestra che, pur condividendo la necessità di realizzare rapidamente l'opera, critica la gestione dell'iter da parte dell'amministrazione comunale. L'opposizione parla di quasi due anni di inerzia e chiede al sindaco di riferire in Consiglio sulle interlocuzioni con E-Distribuzione e sul mancato coinvolgimento dell'aula nelle fasi precedenti del procedimento. (c.fi.)

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