Nuova bufera sul segretario della Difesa: chat in rete 

Washington. Nuovo scandalo al Pentagono: il segretario alla Difesa Pete Hegseth ha condiviso i dettagli di un attacco in marzo contro gli Houthi in una chat su Signal che includeva sua moglie, suo fratello e il suo avvocato personale. Si tratta di una seconda chat, dopo quella in cui aveva postato e commentato i piani di guerra contro i ribelli yemeniti con i vertici del team di sicurezza, presente anche il direttore di The Atlantic, Jeffrey Goldberg, inserito per errore. La sua posizione ora vacilla sempre di più, con i dem che rilanciano la richiesta di dimissioni, ma per ora Donald Trump lo difende: «Solo fake news, sta facendo un gran lavoro, chiedete agli Houthi». L’interessato parla invece di «diffamazioni anonime di ex dipendenti scontenti sulla base di notizie vecchie». Ma la rivelazione di un’altra chat su Signal solleva ulteriori interrogativi sull’utilizzo da parte di Hegseth di un sistema di messaggistica non classificato per condividere dettagli di sicurezza altamente sensibili, peraltro anche con persone non titolate. La nuova chat ha coinvolto circa una dozzina di persone ed è stata creata durante l’iter di conferma di Hegseth per discutere di questioni amministrative. Tra i partecipanti la moglie Jennifer Rauchet, ex produttrice di Fox News - dove lavorava anche il marito.

