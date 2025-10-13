VaiOnline
Margine Rosso
14 ottobre 2025 alle 00:10

Nuova bravata,  lancio di uova contro le auto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Non bastavano i furti nelle abitazioni e i danneggiamenti e gli incendi alle auto, a Margine Rosso continuano gli episodi di teppismo e vandalismo.

A denunciare l’ennesimo raid è il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu. «Nella notte tra domenica e lunedì, un gruppo di 4/5 ragazzini con due scooter, uno sicuramente nero, si è riunito in una piazzetta ai limiti dell’ex statale 554, nel tratto finale poco prima della grande rotatoria di Margine Rosso, con l'intento di fare l'ennesima bravata». Di lì a poco, «hanno lanciato uova contro le auto in transito, con il rischio di provocare incidenti. Oltre ad avere deturpato l’ambiente con uova sparse lungo la piazzetta e gusci sull’asfalto. Ogni commento è superfluo. Vedremo ora con le telecamere di zona che certamente li avranno ripresi, se i genitori sapranno porre un freno a questi comportamenti incivili».In precedenza i vandali avevano spaccato i vetri di Su Forti e distrutto le panchine in legno. (g. da.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La svolta

Siglato da 30 leader a Sharm  un nuovo patto di Abramo

La fase 2 dell’accordo per Gaza è iniziata: per Hamas un ruolo di polizia palestinese? 
La svolta

Riapre il valico di Rafah, nella Striscia 200 carabinieri

L’Arma nel contingente di “gendarmeria europea” alla frontiera 
Reportage

Un villaggio fantasma nel paradiso di Tuerredda

Lavori fermi da anni a Malfatano: «Non era un progetto di sviluppo»  
Francesco Pintore Francesco Pintore
Regionali

Toscana, rivince Giani ma vota il 47,7%

Trionfo per Pd e renziani. FdI raddoppia i consensi, male M5S e Lega  