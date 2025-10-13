Nuova bravata,  lancio di uova contro le auto 

Non bastavano i furti nelle abitazioni e i danneggiamenti e gli incendi alle auto, a Margine Rosso continuano gli episodi di teppismo e vandalismo.

A denunciare l’ennesimo raid è il presidente del Comitato di Margine Rosso Emanuele Contu. «Nella notte tra domenica e lunedì, un gruppo di 4/5 ragazzini con due scooter, uno sicuramente nero, si è riunito in una piazzetta ai limiti dell’ex statale 554, nel tratto finale poco prima della grande rotatoria di Margine Rosso, con l'intento di fare l'ennesima bravata». Di lì a poco, «hanno lanciato uova contro le auto in transito, con il rischio di provocare incidenti. Oltre ad avere deturpato l’ambiente con uova sparse lungo la piazzetta e gusci sull’asfalto. Ogni commento è superfluo. Vedremo ora con le telecamere di zona che certamente li avranno ripresi, se i genitori sapranno porre un freno a questi comportamenti incivili».In precedenza i vandali avevano spaccato i vetri di Su Forti e distrutto le panchine in legno. (g. da.)

