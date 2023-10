Nuova biblioteca nell’ex asilo: ecco i fondi 

Per ora c’è l’annuncio. E soprattutto, i fondi. La biblioteca comunale di Sestu andrà in una nuova sede, e l’edificio individuato è l'ex asilo tra via Donizetti e via Verdi chiuso ormai dal 2006. I lavori sono previsti per tre anni, fino al 2025.

Finiranno dunque i tempi della vecchia sede in via Roma, in una palazzina che fu un tempo municipio e scuola, dove gli spazi ormai non bastano più e i libri sono stipati anche in doppia o terza fila negli scaffali. «Si chiamerà Mediateca Centro d’informazione e Cultura Sestese», spiega l’assessore alla Cultura Massimo Taccori, «puntando come riferimento alla public library anglosassone, le médiatèque francesi o gli Idea Store londinesi. L’idea è fare evolvere l’immagine verso una rinnovata identità di biblioteca pubblica, moderna e di qualità». L’assessore ai lavori pubblici Emanuele Meloni riepiloga: «Investiremo 781.981 euro, di cui 490.000 per lavori ed 291.981 per somme a disposizione della stazione appaltante». Il progetto prevede aree dedicate alla consultazione, per i bambini, per laboratori, per eventi. Mentre il vecchio giardino dell’asilo diventerà il Giardino della lettura, per leggere all’aperto, e sarà visibile anche dalla strada.

«Durante il nostro mandato sono stati fatti due importanti interventi: il primo di messa in sicurezza dell'edificio e il secondo ancora in corso che riguarda l'efficientamento energetico», riassume la sindaca Paola Secci, «con l’ultimo investimento intendiamo completare l’opera. Sarà un centro culturale dotato anche di ampi spazi all'aperto, adatto alle esigenze di tutti».

