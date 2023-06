Nuova asta per gli immobili  del centro di formazione Enap 

Dopo un primo tentativo andato deserto, l’intero compendio Enap ritorna all’asta.

La somma da mettere sul piatto è sempre ingentissima, ma il Tribunale fallimentare di Cagliari ha applicato un maxi sconto: si passa da circa 6 milioni e mezzo a 5 milioni e 200 mila euro. E sono consentite offerte al ribasso non superiori al 25 per cento. Pochi giorni fa, infatti, il Tribunale di Cagliari ha rimesso in vendita (e per i candidati occorre farsi avanti entro il 4 luglio) tutti i beni che facevano parte dell’Ente nazionale addestramento professionale di via Mazzini, un’istituzione storica per Carbonia (e non solo), ideata da Giovanni Maria Lai, e in cui sono transitate in oltre sessant’anni migliaia di persone fra allievi, docenti e indotto. Il fallimento sopraggiunto una decina di anni fa, e la fila di creditori alle porte, ha costretto il Tribunale ad esperire le aste di vendita. La prima è andata deserta, la seconda riguarda ancora una decina di capannoni e laboratori, gli impianti sportivi (tranne il campo di calcio che appartiene ad Area), il grande edificio alla destra dell’entrata e metà dell’ex albergo operaio alla sinistra. Anche stavolta il giudice ha posto all’asta a corpo unico, non ha cioè suddiviso in mini lotti. Sulla decisione potrebbe aver gravato il fatto che in alcuni immobili ci sarebbero abusi sono caratterizzate da abusi e non è stato perciò possibile eseguire una perizia particolareggiata per ogni singolo manufatto. Salvo cambio di destinazione urbanistica, l’intero compendio resta a uso servizi vari e scolastici.

