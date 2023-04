Nuova area verde attrezzata: via ai lavori 

L’annuncio era arrivato qualche settimana fa. Accanto al centro commerciale Conad di Sestu, e precisamente nell’area verde circoscritta tra via Iglesias, via Torricelli e via Marconi, sarebbe nato un parco. Uno spazio da troppo tempo transennato, con un cartello che annunciava lavori, senza una data. Ora finalmente è partito il primo lotto.

«Nell’area è prevista la realizzazione di un parco pubblico attrezzato e come amministrazione abbiamo immaginato che per le sue dimensioni attrarrà persone da tutte le parti del paese, così si è deciso di aumentare il numero di parcheggi giovando anche alla vicina scuola di via Galilei», spiega Massimiliano Bullita, vicesindaco e assessore all’Urbanistica. Sarà anche demolito il vecchio marciapiedi in via Marconi e via Torricelli che è stato danneggiato dalle radici degli alberi, e ricostruito più indietro, così da recuperare lo spazio per la realizzazione di una cinquantina di parcheggi disposti a pettine sulle due vie.

Continua Bullita: «Abbiamo avuto dei ritardi dovuti alla natura dei lavori, che sono a carico diretto del costruttore che ha realizzato la struttura poi ceduta a Conad per una quota di circa il trenta per cento, mentre per il restante settanta per cento sono a carico del Comune». Conclude la sindaca Paola Secci: «Con questi lavori stiamo riqualificando un’area che era in totale degrado, continuando così il lavoro che ha contraddistinto la nostra amministrazione in questi anni. L’area una volta ultimata avrà camminamenti, prati, giochi per i bimbi, attrezzi ginnici e panchine».

