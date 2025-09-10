VaiOnline
Via Sarpi.
11 settembre 2025 alle 00:29

Nuova area sosta già nel degrado  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Inaugurata da pochi mesi eppure già ridotta ad un immondezzaio a cielo aperto con rifiuti sparsi ovunque ed erbacce ad altezza d’uomo. La nuova area di sosta comunale realizzata a tempo di record (appena 10 mesi) tra le vie Sarpi, Cattaneo e Machiavelli, aperta la scorsa primavera senza cerimonie ufficiali, versa oggi in stato di totale abbandono e grave degrado. Le aiuole non vengono curate ed il piazzale asfaltato che ha preso il posto del vecchio sterrato polveroso incastonato tra i palazzi è costantemente disseminato di bottiglie, lattine e cartacce. Anche le nuove panchine sono sommerse dai rifiuti e ci sono perfino escrementi umani. Con intorno nugoli di mosche.

A denunciarlo, dispiaciuti e increduli, sono i residenti e tanti fruitori dell’area di sosta, realizzata dopo una lunga attesa al costo di 420mila euro con l’obiettivo di mitigare la cronica carenza di parcheggi in tutta la zona. Una cinquantina i posteggi disponibili, tutti bianchi e gratuiti, all’interno di uno spazio finalmente regolare con segnaletica, illuminazione, marciapiedi, staccionate, aiuole e panchine. Presenti anche posti per disabili, spazi per motocicli, rastrelliere per le bici e una colonnina per auto elettriche. Peccato che a distanza di pochi mesi, il decoro iniziale sia venuto del tutto a mancare. Uno scenario desolante, quello attuale, di fatto sotto gli occhi di tutti in quanto sono migliaia gli automobilisti che ogni giorno, nelle ore di punta, transitano in via Sarpi, ovvero la strada che collega il trafficatissimo viale Marconi all’altrettanto congestionata via Castiglione.

«Anch’io ci passo spesso e quindi vedo, purtroppo, ciò che sta succedendo: un classico esempio di lavori pubblici prima realizzati e poi abbandonati a sé stessi», commenta serafica la consigliera comunale Alessandra Zedda (Lega – Anima di Sardegna). «Il problema di fondo», sottolinea, «è che quando un Comune realizza un’opera a favore dei cittadini, poi deve anche prendersene cura, non deve perdersi nell’incapacità di controllo, sorveglianza e soprattutto mantenimento della stessa. Non dimentichiamo, tra l’altro, che si tratta di soldi pubblici». L’auspicio di tutti è che si intervenga al più presto per un pronto ristabilimento del decoro.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Mattarella: «Attenti a non andare oltre»

Il presidente della Repubblica rievoca gli errori del 1914 La premier Meloni: «Continuiamo a lavorare per la tregua» 
La crisi

A Decimomannu caccia in volo per le esercitazioni

Nell’aeroporto militare prosegue l’addestramento dei piloti Nato 
Sara Saiu
La crisi

Si infiamma la rabbia dei francesi

Il movimento “Bloquons tous” in piazza contro Macron e il nuovo premier Lecornu 
Regione

Provinciali, esclusa una lista di Forza Italia

Presentata per la Città Metropolitana di Cagliari. Il tribunale: irregolarità nelle firme 
Sanità

Medici di base, la grande fuga: assistenza in tilt

Troppe sedi carenti: «Bisogna alleggerire il carico di lavoro e ridurre la burocrazia opprimente» 
Cristina Cossu
Regionali

Veneto, Salvini morde il freno

Solleva il tema dei candidati al vertice del centrodestra ma gli alleati rinviano 