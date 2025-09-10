Nuova area sosta già nel degrado  

Inaugurata da pochi mesi eppure già ridotta ad un immondezzaio a cielo aperto con rifiuti sparsi ovunque ed erbacce ad altezza d’uomo. La nuova area di sosta comunale realizzata a tempo di record (appena 10 mesi) tra le vie Sarpi, Cattaneo e Machiavelli, aperta la scorsa primavera senza cerimonie ufficiali, versa oggi in stato di totale abbandono e grave degrado. Le aiuole non vengono curate ed il piazzale asfaltato che ha preso il posto del vecchio sterrato polveroso incastonato tra i palazzi è costantemente disseminato di bottiglie, lattine e cartacce. Anche le nuove panchine sono sommerse dai rifiuti e ci sono perfino escrementi umani. Con intorno nugoli di mosche.

A denunciarlo, dispiaciuti e increduli, sono i residenti e tanti fruitori dell’area di sosta, realizzata dopo una lunga attesa al costo di 420mila euro con l’obiettivo di mitigare la cronica carenza di parcheggi in tutta la zona. Una cinquantina i posteggi disponibili, tutti bianchi e gratuiti, all’interno di uno spazio finalmente regolare con segnaletica, illuminazione, marciapiedi, staccionate, aiuole e panchine. Presenti anche posti per disabili, spazi per motocicli, rastrelliere per le bici e una colonnina per auto elettriche. Peccato che a distanza di pochi mesi, il decoro iniziale sia venuto del tutto a mancare. Uno scenario desolante, quello attuale, di fatto sotto gli occhi di tutti in quanto sono migliaia gli automobilisti che ogni giorno, nelle ore di punta, transitano in via Sarpi, ovvero la strada che collega il trafficatissimo viale Marconi all’altrettanto congestionata via Castiglione.

«Anch’io ci passo spesso e quindi vedo, purtroppo, ciò che sta succedendo: un classico esempio di lavori pubblici prima realizzati e poi abbandonati a sé stessi», commenta serafica la consigliera comunale Alessandra Zedda (Lega – Anima di Sardegna). «Il problema di fondo», sottolinea, «è che quando un Comune realizza un’opera a favore dei cittadini, poi deve anche prendersene cura, non deve perdersi nell’incapacità di controllo, sorveglianza e soprattutto mantenimento della stessa. Non dimentichiamo, tra l’altro, che si tratta di soldi pubblici». L’auspicio di tutti è che si intervenga al più presto per un pronto ristabilimento del decoro.

