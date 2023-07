Nuova area parcheggi a Elmas 

È l’ultimo giorno di sofferenza per chi va in auto ad accogliere qualcuno che arriva all’aeroporto di Elmas dopo il volo, e rimane in macchina nei luoghi più impensati in attesa di potersi avvicinare in uno scalo che da tempo ha eliminato questa possibilità.

Entra in funzione domani il Free2park (“Free to park”, significa “Liberi di parcheggiare”) all’aerostazione “Mario Mameli”: 150 posti auto che ospiteranno gratuitamente, per un tempo limite di due ore, appunto i mezzi di chi va a prendere qualcuno in arrivo e deve attendere i tempi di sbarco dall’aereo, oltre che eventuali ritardi. Così la società di gestione Sogaer risponde alle proteste di familiari e amici dei passeggeri in arrivo, che non sapevano dove lasciare l’auto in attesa dell’arrivo della persona che attendevano.

Il nuovo parcheggio è al lato del zona Arrivi del “Mario Mameli” e si può raggiungere comodamente a piedi. Le auto presenti al Free2park da oltre due ore, avverte Sogaer, saranno rimosse e trasportate nei parcheggi a pagamento dell’aeroporto di Elmas. L’iniziativa, fa sapere Sogaer, rientra tra quelle pensate per rendere migliore il viaggio.

