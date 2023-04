Nuova area cani: allarme forasacchi 

«È quasi tutto secco». Mentre il suo jack russell scorrazza, Gianna Montis indica l’erba dell’area cani di via Galilei, inaugurata da poco: «Va rafforzata anche la rete che divide l’area tra cani grandi e piccoli: alcuni sono riusciti a oltrepassarla».

Daniele Canu, padrone di un maltese, aggiunge: «All’esterno ci sono dei forasacchi che col vento possono entrare. Sono pericolosi». Incani dice anche che attualmente è fuori uso l’impianto d'irrigazione: «Usiamo le fontanelle per riempire le ciotole e buttare un po' d'acqua». L'assessora al Benessere animale Paola Piroddi replica: «È stata danneggiata la centralina d'irrigazione e sarà sostituita. Ho verificato. Stiamo sistemando la rete e la chiusura della porta dell'area cani grossa taglia. La maniglia infatti è stata forzata. Interverremo anche per togliere i forasacchi. Non avendo un appalto del verde, facciamo i miracoli per gestire la situazione».

