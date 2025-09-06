Nuova area camper, via libera al progetto 

Nuove opportunità per i turisti a Fordongianus. Il Comune sta infatti completando l’area camper in località Su Legau, vicino al fiume e alle terme rimane. Nei giorni scorsi la Giunta guidata dal sindaco Serafino Pischedda ha infatti licenziato il progetto esecutivo per il completamento dell’intervento. Prevede una spesa di poco inferiore ai 50 mila euro. «Siamo molto contenti di poter sistemare l’area camper e di poter ipotizzare, una volta conclusi questi lavori, di darla in gestione», spiega il primo cittadino Serafino Pischedda. E aggiunge: «Fordongianus ha un afflusso notevole di camperisti: tolto il periodo estivo in cui si prediligono le coste, abbiamo nel fine settimana anche trenta camper. Riteniamo quindi che l’area camper sia un investimento fondamentale per il paese». Con gli interventi che saranno portati avanti verrà installata una cassa semiautomatica e montata una sbarra di accesso e uscita. Saranno inoltre installate anche delle nuove colonnine per l’erogazione dell’acqua e della corrente. ( a.o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA