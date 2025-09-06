VaiOnline
Fordongianus.
07 settembre 2025 alle 00:34

Nuova area camper, via libera al progetto 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Nuove opportunità per i turisti a Fordongianus. Il Comune sta infatti completando l’area camper in località Su Legau, vicino al fiume e alle terme rimane. Nei giorni scorsi la Giunta guidata dal sindaco Serafino Pischedda ha infatti licenziato il progetto esecutivo per il completamento dell’intervento. Prevede una spesa di poco inferiore ai 50 mila euro. «Siamo molto contenti di poter sistemare l’area camper e di poter ipotizzare, una volta conclusi questi lavori, di darla in gestione», spiega il primo cittadino Serafino Pischedda. E aggiunge: «Fordongianus ha un afflusso notevole di camperisti: tolto il periodo estivo in cui si prediligono le coste, abbiamo nel fine settimana anche trenta camper. Riteniamo quindi che l’area camper sia un investimento fondamentale per il paese». Con gli interventi che saranno portati avanti verrà installata una cassa semiautomatica e montata una sbarra di accesso e uscita. Saranno inoltre installate anche delle nuove colonnine per l’erogazione dell’acqua e della corrente. ( a.o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

energia

«Troppe violazioni nei progetti, i sindaci difendano l’Isola con noi»

Parla Maria Grazia Demontis, presidente del Coordinamento Gallura 
Alessandra Carta
Commercio

Abiti e borsette, quando il lusso  è di seconda mano

Cresce nell’Isola il mercato dell’usato e c’è chi ne ha fatto una professione 
Sara Marci
Monito dal Colle

«Il mondo ha bisogno dell’Europa»

Mattarella: mai lanciato guerre, no alla fiaba della superiorità autocratica 
La guerra

Albanese: «Nella Striscia una tragedia disumana»

La relatrice Onu a Seneghe: la Palestina ce la farà 
Antonio Masala