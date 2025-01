Nuova ambulanza per i volontari Tarv 

L’associazione di volontariato Tarv ha presentato in piazza Parrocchia la nuova ambulanza ai cittadini. Davanti alle autorità, ai ragazzi delle scuole e ai soci del Tarv, il parroco don Ignazio Porcu ha benedetto il nuovo mezzo di soccorso e ricordato quanto sia apprezzato e benemerito il lavoro svolto dall’associazione. Hanno parlato anche il sindaco Angelo Milia e il presidente del Tarv Alessandro Cara.

Quanto sia prezioso il lavoro di volontariato è noto ai cittadini di Teulada. L’opera è un valido supporto alla popolazione per tutti i servizi sanitari che non rientrano nelle emergenze effettuate dal 118, quali dimissioni ospedaliere, visite di controllo e accompagnamenti personali alle strutture sanitarie della città, attenuando le difficoltà dei collegamenti, gli stessi del dopoguerra.

Solo nei primi giorni di gennaio sono stati effettuati viaggi per ricoveri, controlli e dimissioni a Iglesias, Carbonia e Cagliari. Considerato che il volontariato non riceve alcun sostegno finanziario pubblico, si può dire che i versamenti volontari della popolazione consentono il proseguo e il miglioramento continuo dell’attività anche per la fascia di cittadini più povera.

RIPRODUZIONE RISERVATA