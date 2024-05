Nuova aggressione tra ragazzine: picchiata una 15enne 

Un’altra ragazzina, 15 anni, pestata al Poetto di Cagliari nella zona del Cavalluccio Marino. Il motivo? «Stava chiacchierando con un’amica. Due tizie, anche loro molto giovani, devono aver frainteso qualcosa, si sono avvicinate e dopo aver chiesto, in malo modo, spiegazioni hanno aggredito mia figlia», racconta il padre della vittima. L’ennesimo episodio di violenza tra adolescenti è avvenuto domenica verso le 19: stesso giorno e stessa zona dell’altro brutale pestaggio, quello subito da una sedicenne di Quartu attirata al Poetto per un chiarimento con due rivali e picchiata per un “like” sul profilo Instagram di un ragazzo. Con l’estate alle porte e con il Poetto sempre più preso d’assalto da giovani e minorenni quasi certamente saranno necessari più controlli. «Perché», aggiunge il padre della quindicenne cagliaritana, «non è possibile che alcune zone possano diventare terra di nessuno o che dei ragazzi debbano evitarle per paura di essere aggrediti senza alcun motivo».

Sotto choc

Padre e figlia ieri mattina hanno raggiunto la questura di Cagliari per presentare la querela. La ragazza, dopo essere stata picchiata (l’amica è stata risparmiata), è tornata a casa sotto choc e con i segni dell’aggressione. È stata accompagnata al pronto soccorso: i medici le hanno assegnato cinque giorni di cure. «Per fortuna», racconta ancora il papà della ragazzina, «è riuscita a restare in piedi. Se fosse caduta sarebbe stata colpita anche con calci. Alla fine è intervenuto un signore, che ha bloccato le due tizie. Gli altri giovani che si trovavano nella zona non hanno fatto niente. Anzi: probabilmente c’è chi si è divertito anche a riprendere la scena con un telefono cellulare». Purtroppo, è una delle ipotesi delle forze dell’ordine, sembra che dei gruppetti di ragazzini (soprattutto ragazzine) cerchino qualsiasi pretesto per far nascere una rissa o una scazzottata, ripresa poi dagli amici con gli smartphone. Video che vengono pubblicati sui social per raccogliere visualizzazioni e commenti. «All’inizio», prosegue l’uomo, «ammetto che stavamo pensando di non presentare querela. Poi abbiamo saputo dell’altro caso e letto anche le dichiarazioni della mamma della vittima sull’importanza di denunciare. E siamo andati in questura». Ora sul caso indagheranno gli agenti della Squadra Mobile.

Nessun collegamento

C’è insomma il timore che l’area tra lo stabilimento balenare Lido e il Cavalluccio Marino possa diventare ancora una volta una zona nelle mani di bande di ragazzini violenti. Per questo la speranza è che ci siano più controlli, soprattutto il fine settimana e la sera. Intanto proseguono le indagini, questa volta dei carabinieri della compagnia, sull’altra aggressione, avvenuta poco prima di quella alla quindicenne cagliaritana. I due fatti non sarebbero collegati. Perché nel caso trattato dai militari, la vittima – una sedicenne di Quartu – è stata contatta da una ragazza infastidita da “like” e commenti al profilo social di un ragazzo. La giovane è stata così convinta chiarire la faccenda di persona. Appuntamento domenica pomeriggio al Poetto. Ma dalle parole si è passati ai fatti. La sedicenne è stata aggredita dall’avversaria: si è difesa, soccombendo però quando si è trovata davanti anche un’amica della rivale. «L’hanno colpita con calci e pugni», ha raccontato la madre della ragazza picchiata. «L’hanno scaraventata contro un cancello, trascinandola quando era a terra. Sono scappate solo quando, per fortuna, sono intervenute delle persone adulte. Mia figlia sta male. Per ora ha cinque giorni di cura ma ne potrebbero servire altri dopo gli ulteriori esami che sono stati disposti. Sappiamo chi sono perché ci sono le chat sui social ed è giusto che paghino per quello che hanno fatto. Quando avvengono queste cose bisogna denunciare», ha aggiunto la madre della ragazza.

RIPRODUZIONE RISERVATA