Nuova aggressione a scuola: picchia il docente del figlio 

Reggio calabria. Convocato a scuola per parlare della condotta scolastica del figlio dodicenne, un uomo ha aggredito un docente, coordinatore della classe del ragazzino, afferrandolo per il collo e sbattendolo al muro. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, di aggressione ai danni del personale scolastico, è avvenuto a Reggio Calabria, in una scuola elementare e media.

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, oltre all'inasprimento delle pene vuole introdurre «un'ulteriore, specifica sanzione risarcitoria, che stiamo elaborando con il ministro Nordio, per il danno reputazionale che le scuole ricevono dall'aggressione dei propri dirigenti scolastici, dei propri docenti o del personale in generale».

RIPRODUZIONE RISERVATA