Nuova accusa a Barabino: un raggiro da 66 mila euro 

Un milione di euro. È la somma complessiva distratta ad anziani di tutta la provincia finora contestata all’ex amministratrice di sostegno infedele Roberta Barabino nei quindici fascicoli (una cinquantina quelli aperti dalla Procura di Nuoro e la somma complessiva destinata a raggiungere un “bottino” ben più cospicuo) approdati davanti al giudice dell’udienza preliminare, dove la donna di Oliena è accusata di peculato, riciclaggio, auto-riciclaggio di denaro di provenienza illecita, falsità ideologica e materiale commessa da pubblico ufficiale. L’ultimo ieri mattina dove si contesta, in cinque anni di mancati controlli, dal 2018 al 2022, spese e sottrazioni per 66 mila euro.

L’ex amministratrice utilizzava i conti di anziani e persone fragili, che assisteva per conto del Tribunale di Nuoro, per spese personali e prelievi di tantissimi soldi. Un milione la somma contestata finora alla donna difesa da Antonio Secci e Gianluca Sannio. Il fascicolo, dopo la costituzione di parte civile degli ex amministrati rappresentati dall’avvocato Angelo Marongiu, è stato rinviato a fine maggio, quando si discuteranno gli altri procedimenti pendenti davanti al giudice Giovanni Angelicchio, dopo la richiesta di riunione in continuazione dei procedimenti penali.

