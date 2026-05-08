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Capoterra.
09 maggio 2026 alle 00:50

Nuova 195, settimana di caos 

Da lunedì sarà chiuso per lavori il tratto fra il paese e Su Loi 

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Sarà una settimana di grandi disagi per chi abitualmente percorre la “Nuova Sulcitana”: a causa dei lavori programmati dall’Anas, da lunedì il traffico della Strada statale 195 bis in direzione di Pula sarà chiuso per una settimana nel tratto compreso tra gli svincoli di Capoterra e Su Loi. Il provvedimento si rende necessario per consentire gli interventi di realizzazione della pavimentazione drenante nell’area dello svincolo di Capoterra, punto da cui attualmente prende avvio il tracciato verso Pula. I lavori interesseranno anche una porzione dello svincolo di prossima apertura in direzione di Cagliari, nell’ambito del completamento del nuovo tratto della statale.

Le deviazioni

Durante il periodo dei lavori il traffico diretto verso Pula sarà deviato lungo la vecchia Statale 195, con possibili rallentamenti soprattutto nelle fasce orarie più trafficate: un problema che avrà ripercussioni soprattutto negli orari di ingresso e uscita dal lavoro dei dipendenti dell’area industriale di Sarroch.

Il futuro della Statale

I lavori annunciati dall’Anas per la posa della pavimentazione drenante nell’area di svincolo di Capoterra dovrebbero concludersi entro il 18 maggio, ma regna ancora l’incertezza sul completamento della Strada statale 195 bis: il tratto che sfocia sulla consortile di Macchiareddu rappresenta ancora un enigma non solo per gli automobilisti, ma per gli stessi amministratori comunali del territorio.

Le incertezze

Il sindaco, Beniamino Garau, attende notizie ufficiali sul fine lavori: «In via informale, ho saputo nei giorni scorsi che l’ultimo tratto aprirà al traffico per la fine di giugno, ma è chiaro che dopo gli impegni disattesi del passato io ci andrei cauto. L’ultimo tratto avrà una grande importanza perché libererà dal traffico la nostra Provinciale 91 per Capoterra, dirottando il flusso della 195 bis direttamente a Macchiareddu. Preoccupa però il fatto che non esista ancora un piano di manutenzioni della strada consortile, che dovrebbe prendere in carico l’Anas, soprattutto nell’ottica dei lavori sulla Sulcitana per riparare i danni provocati lo scorso gennaio dalla furia dell’uragano Harry. È necessario programmare tutti questi interventi per scongiurare un’estate di grandi disagi: se si considera che su questa costa il flusso dei veicoli aumenterà già dalla prossime settimane per la presenza dei turisti, il rischio è di vivere tre mesi di traffico intenso».

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