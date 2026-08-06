Nuova 131 verso la riapertura: cambia la viabilità allo svincolo 

La riapertura della statale 131 è prevista il 13 agosto, ma sono già in vigore alcune importanti modifiche alla viabilità locale che riguardano gli automobilisti che da Nuraminis (oltre che da Samatzai e da parte della Trexenta) devono immettersi sulla Carlo Felice. Svolta, in positivo, anche per quanti percorrono, da e per Serramanna, la provinciale 54, i quali diranno addio alla stretta, e pericolosa, viabilità campestre in territorio di Nuraminis utilizzata per raggiungere il paese.

Nel dettaglio: l’Anas ha aperto la complanare R1 a doppio senso di circolazione, nel tratto compreso tra il sottopasso di via Villasor fino alla strada provinciale 54 Nuraminis-Serramanna, da dove attraverso due funzionali rotatorie si può proseguire verso Serramanna, e oltre, e immettersi sulla nuova 131 in direzione sud. Un percorso che consente di accorciare il tragitto. Le modifiche sono funzionali all’apertura della nuova statale 131 (resa più moderna dai lavori del cantiere da 65 milioni di euro nel tratto compreso fra i chilometri 23,88 e 32,12) e del cavalcavia Nuraminis-Serramanna, prevista per il 13 agosto.

L’apertura della nuova 131, il tratto del vecchio tracciato ammodernato e quello in variante, se rappresenta un progresso in termini di tempi di percorrenza porta con sé anche qualche criticità. La chiusura del varco sulla 131 in variante, in zona Muracesus, a Nuraminis, dove è stato realizzato un cavalcavia per scavalcare la statale rimasto però incompiuto, costringerà gli agricoltori di Nuraminis e Villagreca ad allungare di molti chilometri i percorsi per raggiungere i loro poderi.

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