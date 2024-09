Nuova 128, Senorbì più vicina a Monastir 

Qualcosa si muove sul fronte della nuova Statale 128, per quanto riguarda il tratto di strada che collega Senorbì con Monastir. L’Anas ha attivato la procedura di valutazione di impatto ambientale presso il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, ricevendo l’assenso alla procedibilità dell’istanza. Un discreto passo in avanti verso la realizzazione di un’opera dal costo di 50 milioni di euro, fondamentale per avvicinare la Trexenta e il Sarcidano al Basso Campidano e di conseguenza all’hinterland di Cagliari.

Il confronto

È stato il sindaco di Mandas Umberto Oppus a inviare una lettera all’Aanas (Azienda nazionale autonoma delle strade statali) per conoscere l’attuale stato dell’iter di realizzazione della Centrale sarda. «Abbiamo sollecitato la conclusione dell’iter autorizzativo - è precisato nella risposta - ad oggi non è ancora pervenuto il parere finale di compatibilità ambientale, essenziale per il prosieguo delle attività progettuali». Chiarificazione, quella illustrata dall’Anas, che sta già determinando l’avvio di un pressing dei sindaci del territorio nei confronti del ministero che comunque ha inserito il progetto nel programma delle opere pubbliche 2021-2025. «Dal punto di vista dei procedimenti autorizzativi manca solamente l’ultimo step - sottolinea Oppus - un passaggio tuttavia indispensabile per arrivare in tempi brevi al finanziamento di un’opera pubblica attesa da tantissimi anni». Il tracciato attuale risale al 1830, col tempo è stato, ovviamente, più volte modificato con lavori di messa in sicurezza (da anni è stata rimodellata una curva particolarmente insidiosa a metà percorso) e allargamento della carreggiata. Le nuove esigenze di traffico e viabilità rendono non più procrastinabile il completamento della nuova Statale.Sono trascorsi due lustri dall’inaugurazione del nuovo tracciato della 128 tra Senorbì e Suelli, accompagnata dalla promessa di proseguire i lavori a nord e a sud della Trexenta.

Il progetto

Il progetto originale della Centrale sarda prevede la nascita di una strada a più corsie capace di collegare Monastir con l’ingresso di Mandas ma sinora sono stati completati solamente i dieci chilometri della variante Senorbì-Suelli che è costata circa 20 milioni di euro. I ritardi nello sblocco del cantiere sulla Senorbì-Monastir (circa 20 chilometri) rappresentano inoltre un grosso ostacolo allo sviluppo economico dei paesi che gravitano nell’area del Basso Campidano e della Trexenta. Se n’è parlato a lungo nella recente riunione dei sindaci tenuta a Pimentel e nel successivo incontro con il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini. I più preoccupati sono gli amministratori comunali dei piccoli centri, costretti a fare i salti mortali per allontanare l’incubo spopolamento.

«Stiamo portando avanti una serie di progetti in grado di migliorare i servizi ai cittadini, sentiamo però tutto il peso della mancata attenzione nei confronti delle esigenze del nostro territorio», dice il sindaco di Guamaggiore Nello Cappai.

