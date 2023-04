Nuoto, pesca, calcio: la città in vetrina 

Dopo la matematica salvezza, un’amichevole di lusso. La Tharros non si ferma: al Comunale, i primi di maggio, potrebbe arrivare il Cagliari calcio. «Il primo sopralluogo del tecnico inviato dalla squadra per verificare lo stato del manto erboso nell’impianto di via Consolini ha dato esito positivo», fa sapere l’assessore allo Sport Antonio Franceschi. Ora via libera all’organizzazione, con la speranza di cancellare quella clamorosa figuraccia di 6 anni fa quando i rossoblù, ad Oristano per un’amichevole contro il Tortolì, furono costretti a fare dietrofront per l’inagibilità dello stadio. E questo è solo uno degli eventi sportivi che scandiranno le prossime settimane in città.

In vasca

Ieri, intanto, primi tuffi in vasca nella rinnovata piscina comunale. «Finalmente - sospira Michele Zucca, titolare della All Together, la società che ha preso in gestione la struttura per i prossimi 23 anni - c’è voluto del tempo, ma ci siamo riusciti». Ai primi turni, quello di scuola nuoto e quello di acqua-gym hanno partecipato una quindicina di corsisti che hanno perfezionato già in mattinata la pre-iscrizione. «Si chiude una ferita aperta 3 anni fa - commenta il sindaco Massimiliano Sanna - Riapriamo un impianto fondamentale per Oristano, una perla nella cittadella sportiva di Sa Rodia».

Nei prossimi giorni è in programma l’inaugurazione, intanto domenica la prima gara ufficiale, con la finale regionale degli esordienti B.

A canestro