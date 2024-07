Nuoto e scherma, Italia all’attacco 

parigi. A Parigi 2024 l'Italia vuole fare subito sul serio. Il primo vero giorno di gare dell'Olimpiade francese assegnerà medaglie in ben 14 prove, e anche l'Italia Team è assolutamente deciso a migliorare il primato di Tokyo di 40 podi (di cui dieci d'oro) è intenzionato a cominciare bene. E le possibilità non mancano, dal nuoto alla scherma, al judo. La gara che in assoluto assegnerà le prime medaglie di questi Giochi sarà, come da tradizione, una del tiro a segno, e questa volta sarà quella della carabina mista (coppie formate da un uomo e una donna), con gli azzurri Danilo Dennis Sollazzo e Barbara Gambaro (unica ragazza della spedizione targata Uits) a cercare nel poligono di Châteauroux l'impresa della vita. Pochi minuti dopo dovrebbe terminare la finale del tuffi sincronizzati donne da 3 metri: tra le otto coppie c'è quella composta da Elena Bertocchi e Chiara Pellacani. Sul tatami del Campo di Marte, l'Italia sogna la gloria anche con Assunta Scutto nella categoria dei -48 kg. 22 anni, napoletana, n. 1 del ranking nella sua categoria. In serata l'Italia Team cala gli assi, ovvero Alberta Santuccio, Rossella Fiamingo, che cerca il bis di Rio, e Giulia Rizzi nella spada femminile, e Michele Gallo, Luca Curatoli e Luigi Samele nella sciabola maschile: l'obiettivo è cercare, fin da subito, di far dimenticare gli zero ori della scherma di Tokyo. E poi c’è il nuoto con i 100 farfalla (Costanza Cocconcelli e Viola Scotto Di Carlo) e i 400 stile libero (nei maschili ci sono Matteo Lamberti e Marco De tullio), i 100 rana (con Nicolò Martinenghi e Ludo Viberti). Alle 12.15 le semifinali della 4x100 stile libero maschile, che vivrà la finale in serata: gli azzurri, argento ai Mondiali di Doha e battuti solo dalla Cina (su cui gravano i sospetti degli Usa), vogliono migliorare il bronzo di Tokyo.

