Nuoto e attività didattiche: in 150 per “AcquAmica” 

Ha preso il via nella piscina di Terramaini il progetto “ AcquAmiCA” che ha coinvolto quasi 150 alunni dell'Istituto Comprensivo “Giusy Devinu”. Obiettivo dell'iniziativa voluta dagli assessorati allo Sport e Pubblica istruzione è avvicinare lo sport alle scuole unendo l'attività motoria alla didattica. «Una grande gioia», dice l’assessora Fioremma Landucci. «I bambini Sono tutti entusiasti e speriamo si divertano imparando a nuotare». «Questa iniziativa», le fa eco l’assessora Marina Adamo, «è stata pensata e studiata in ogni particolare. L’abbiamo voluta perché attraverso i valori dello sport se ne trasmettono altri come l'educazione, il rispetto e la condivisione». Il progetto andrà avanti fino al 31 luglio.

