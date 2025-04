Nuotare e correre a L’informatore 360 

L’atletica leggera e il nuoto sono protagonisti del 14° appuntamento dell’anno con “L’Informatore Sportivo 360”, questo pomeriggio in diretta dalle 18.30 alle 19 su Radiolina e Videolina. In studio, assieme al giornalista e conduttore Carlo Alberto Melis ( foto ), Oualid Abdelkader, mezzofondista di origine marocchina ma sardo d’adozione, racconterà la propria storia di sport e di vita. Alessio Suergiu, ex nuotatore e triatleta, oggi allenatore, parlerà invece del positivo momento che attraversa il nuoto sardo.