Nuoro, un’85enne in barella per trentadue ore 

Trentadue ore d’attesa al pronto soccorso del San Francesco di Nuoro, col femore rotto, per scoprire che poi sarebbe stata trasferita all’ospedale di Alghero visto che Ortopedia, nel capoluogo barbaricino, non funziona. è la disavventura viassuta da Giuseppa Deiana, 85 enne di Nuoro. «Mia nonna - racconta Laura Zanzu - era in una barella al san Francesco da sabato ed è trasferita Marino di Alghero, solamente alle 17,30 di domenica: «Un vero incubo - racconta la giovane - la chiusura del reparto di ortopedia ha creato su Nuoro un caos enorme, con i pazienti relegati negli andati del pronto soccorso su scomode barelle. Diversi, come mia nonna, non sono autosufficienti".

E dopo aver bollato il pronto soccorso come «un’allevamento intensivo», Zanzu ribadisce: «Ho tentato disperatamente di parlare col direttore sanitario, ma sono stata respinta perché era occupato con altre pratiche". Ho dovuto ricorrere alle forze dell'ordine e solamente in serata abbiamo trovato una soluzione».

La vicenda non finisce qui. «Non mi fermerò - dice la nipote della donna - finché non verranno presi provvedimenti che evitino ad altre persone di subire questo trattamento disumano».

Il dg dell’Asl 3 Paolo Cannas replica: «Ci siamo trovati a gestire altre 3 situazioni simili a quella della signora Deiana. Siamo dispiaciuti e ci scusiamo per il disagio creatosi, ma purtroppo non è dipeso da noi. Stiamo facendo del nostro meglio per riaprire il reparto in tempi brevi. È una fase difficile, ma ce la faremo».