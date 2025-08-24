Nuoro, Uda sulla strada di Ciccolini 

In attesa del vertice del centrodestra in programma per questa mattina a Nuoro, che vede aleggiare vari nomi per la presidenza della Provincia (a iniziare da quello del sindaco di Macomer, Riccardo Uda), si moltiplicano gli endorsement nei territori verso Giuseppe Ciccolini. A sostegno dell’amministratore straordinario dell’Ente e sindaco di Bitti c’è anche l’Unione Comuni della Barbagia, che segue le Comunità montane del Nuorese e Barbagia-Mandrolisai.

Per l’assemblea dei sindaci, riuniti per l’occasione nella mattinata di sabato, a Lodine, la scelta di convergere, in modo unanime, su un’unica lista a supporto del candidato, sindaco di Bitti ed ex segretario provinciale del Pd. E così, indicare il primo cittadino di Oniferi, Antonello Piras, come candidato consigliere in rappresentanza dei Comuni di Tiana, Olzai, Ovodda, Gavoi, Sarule, Ollolai e Lodine.

Tra i pareri divergenti, quello del sindaco di Belvì e segretario provinciale di FdI Maurizio Cadau, contrario alla lista pro Ciccolini: «Quando si decide di presentarsi con una lista unica - ha scritto Cadau - è fondamentale che se ne debba parlare tutti insieme, partiti compresi».Per poi chiarire le ragioni del proprio no all’investitura dell’esponente dei Dem: «Alla presenza degli altri colleghi sindaci della Barbagia-Mandrolisai - ha precisato Cadau - ho deciso di prendere del tempo. Credo ci sia ancora molto da discutere, e non sia il momento di chiudere in fretta una partita che è tutt’altro che definita», lasciando, così, trapelare la nascita di uno schieramento alternativo.

Sul fronte Lega, l'ex consigliere ed assessore regionale Pierluigi Saiu tuona: «Il tema della lista unitaria alle elezioni provinciali di Nuoro (fatte salve tutte le critiche a una legge elettorale che toglie ai cittadini il diritto di scegliere da chi essere governati) rischia di essere frainteso se non si chiarisce un punto: chi ha deciso che la lista unitaria debba avere come guida l’ex segretario provinciale del Pd?». Aggiunge Saiu: «Non essendovi stata condivisione unitaria sul nome del candidato presidente, anche la lista unitaria rischia di essere una finzione. Prima si sarebbe dovuto concordare il nome del candidato presidente e non lo si è fatto. C’è l’iniziativa, assolutamente legittima, del commissario della Provincia in carica, nominato dalla giunta Todde, di costruire una lista a supporto della sua candidatura a presidente. Ma non può essere definita questa una lista unitaria. È una lista di parte, di una parte».

Conclude Saiu: «Io, che sono consigliere comunale e quindi potrò votare alle elezioni provinciali, non starò da quella parte».

