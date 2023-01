Nuoro-Tortolì nel libro dei sogni 

È giallo sui finanziamenti per la viabilità sull’asse Ogliastra-Barbagia. Delle risorse destinate al potenziamento della statale 389 Nuoro-Lanusei e della provinciale 27 non c’è più traccia sulle piattaforme governative che indicizzano tutte le opere pubbliche. Tra cui anche il tronco dell’Orientale Tertenia-San Priamo: la vetrina virtuale annuncia che i lavori non cominceranno prima di febbraio 2025. A lanciare l’allarme è la Filca Cisl. «Regione, Provincia e Anas facciano subito chiarezza», dichiara Maurizio Piras, 56 anni, segretario territoriale del sindacato degli edili.

Risorse in bilico

«Siamo molto preoccupati», ammette Piras. Tra le 12 priorità di livello 2 inserite sul Libro bianco delle priorità infrastrutturali della Sardegna, analisi tecnico-scientifica elaborata da Uniontrasporti, c’è l’arteria statale (competenza Anas) che collega Ogliastra e Nuorese. «Nella sostanza - denuncia il leader di Filca - tutti i finanziamenti per i progetti sulle infrastrutture del territorio Ogliastra, non spesi o rendicontati, hanno già preso la via del ritorno agli enti che li hanno erogati. Della Provincia restano operativi solo i finanziamenti e i progetti per gli interventi straordinari di manutenzione su strade, ponti e Istituti scolastici». La Cisl ha acceso i riflettori sul caso. «Serve fare il punto della situazione con le stazioni appaltanti e verificare nel concreto cosa si può ancora fare per sbloccare la situazione. Sempre che ci sia una possibilità. Se così non fosse - accusa Piras - i ritardi e i rinvii accumulati non sono più giustificabili, per un territorio che vanta un isolamento storico nella rete dei trasporti della Sardegna. Senza riscontri siamo pronti alla mobilitazione già nelle prossime settimane, insieme ai lavoratori per difendere i diritti».

Orientale lumaca

Come anticipato nei giorni scorsi, sul tratto Tortolì-Bivio di Cea il termine dei lavori è stato posticipato. «Abbiamo chiesto un incontro in presenza alle imprese che stanno operando - conclude Piras - per cercare di capire lo stato di avanzamento dei lavori, le eventuali criticità che possono rallentare ulteriormente i tempi di consegna della strada». Verosimilmente per la conclusione dei lavori non se ne parla prima dell’estate prossima.