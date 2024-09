Alba di follia a Nuoro per un operaio forestale di 52 anni, Roberto Gleboni. Armato di pistola, nell’appartamento di via Ichnusa colpisce a morte la moglie Giuseppina Massetti (43 anni), i figli Martina (25) e Francesco (10) e il vicino Paolo Sanna (69). Raggiunta la casa della madre, ferisce l’anziana donna e si spara. Un mistero le cause della furia omicida.

