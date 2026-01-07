Nuoro solidale non riesce a trovare casa ai poveri 

Sarebbe stato bello trovare una casa per i più bisognosi come regalo di Natale. La generosità dei nuoresi è ormai nota e si è confermata anche quest'anno, soprattutto nel volontariato e nella donazione di beni di prima necessità. Resta però un nodo cruciale: l'emergenza abitativa. In città le case per chi è in difficoltà sono introvabili anche in affitto e, quando ci sono, canoni e utenze risultano insostenibili. È un problema nazionale, e presente a Nuoro da decenni, ma ciò che distingue Nuoro e i nuoresi è la discrezione e la volontà di aiutare nel loro piccolo.

Tra le azioni concrete del periodo natalizio spiccano quelle di Caritas e Acli, che a dicembre hanno unito ancora una volta le forze. «Per le feste abbiamo svolto attività di solidarietà diretta con le spese solidali - spiega Salvatore Floris di Acli - non solo per beni essenziali, ma anche per esigenze quotidiane specifiche. Con la Caritas abbiamo sostenuto l'Emporio solidale di via Convento, una sorta di “supermercato” per i bisognosi dove si trovano alimenti, giocattoli e altri beni. Come Acli, inoltre, abbiamo attivato dei buoni farmacia che saranno distribuiti tramite i Servizi sociali del Comune. Oggi per molte famiglie pesa persino acquistare un antidolorifico». Un aiuto rafforzato dalla generosità di singoli cittadini, famiglie e aziende locali. Per la Caritas diocesana il Natale è stato segnato dal tradizionale pranzo comunitario e da altri momenti di condivisione. «C'è tanta sofferenza e molta solitudine, la povertà è in aumento - afferma suor Pierina Careddu - non solo a livello materiale. Le persone sono generose, ma spesso manca il sostegno emotivo. Cresce l'individualismo e aumentano le fragilità relazionali, con effetti evidenti anche sui giovani».

Se il vitto è in genere garantito, resta un dramma affrontare le spese per affitti e utenze: «Le cifre sono alte e trovare una casa è sempre più difficile, anche in affitto e per le famiglie. Non riusciamo a reperire alloggi per chi ne ha bisogno, nemmeno quando si tratta di piccoli spazi o monolocali», sottolinea suor Pierina. L'emergenza abitativa resta dunque il nodo più grande.

