Nuoro si ferma, una città pietrificata 

Nuoro in lutto, il silenzio domina le vie della città. La notizia della strage rimbomba di casa in casa, sui social.

Il consigliere regionale Sebastian Cocco, nuorese, descrive ciò che la città sta vivendo: «Da stamattina sulle strade di Nuoro si incrociano volti spenti, attoniti, spaventati e vuoti. Perché avremmo voluto essere tutti dentro quella casa di via Ichnusa, fermare il tempo un attimo prima della tragedia, guardare negli occhi quelle anime, farle rincontrare, parlarsi, capirsi, chiarirsi, se del caso perdonarsi, far poggiare l'arma sul comodino e abbracciarsi. Ma non possiamo farlo e tutti ci scrutiamo, per le vie, nei condomini, negli uffici e nei bar, quasi a carpire - di un amico, di un conoscente o di un passante - un gesto, un'espressione che oggi tradisca quella apparente normalità di ieri. E allora, quando una comunità è investita da una tragedia simile, deve solo ritrovarsi. Facciamolo per quelle anime tormentate che non ci sono più e per tutte le altre anime, ugualmente travagliate, che si agitano dentro corpi vivi e che aspettano una mano tesa. Facciamolo presto».

Sospese per lutto tutte le iniziative. Rinviata la partita Nuorese-Barisardo, in programma sabato per il campionato di Eccellenza, così come le Cortes a Lollove, la Notte dei ricercatori, la Maratona fotografica Città di Nuoro al Ten, gli eventi del Man, Isre e musei, il progetto Impariamo... naturalmente di Cooperativamente, Desacrè e Entula, il sit-in dell'Anpi, le escursioni del Cai, ( g. pit. )

