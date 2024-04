Rose bianche e un gran silenzio tra i banchi vuoti della media Deledda a Nuoro. Il rientro a scuola dalle vacanze di Pasqua ieri ha segnato due tragiche assenze e tante lacrime. Patrick e Ythan, uccisi dal crollo di una casa abbandonata, non saranno più in quell’aula. Per la Procura 14 persone dovranno rispondere di omicidio colposo. Intanto oggi prevista l’autopsia sui corpi dei ragazzi a cui è dedicata, stasera, una fiaccolata.

l A pagina 7