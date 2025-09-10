Nuoro rende omaggio al suo Francesco Ciusa con una mostra unica 

“Francesco Ciusa. La forma del mito”, è il titolo della nuova mostra ospitata allo Spazio Ilisso di Nuoro da sabato prossimo, 13 settembre, al 5 aprile 2026. Il via alle 18 nella struttura museale di via Brofferio 43, poi l’esposizione sarà visitabile tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 20, fatta eccezione per il mercoledì. L’esposizione è a cura della storica dell’arte Elena Pontiggia e intende riportare all’attenzione nazionale e internazionale un artista spesso relegato alla dimensione regionale.

Il valore

Sono 90 le opere in mostra, un'idea che prende forma anche a seguito della nuova monografia edita Ilisso a dicembre del 2024 con i nuovi studi su un artista unico, considerato il primo scultore del Novecento sardo. Francesco Ciusa nato a Nuoro nel 1883 e morto a Cagliari nel 1949 riuscì, nella sua produzione, a fondere fondere realismo e simbolismo tra Sardegna e storia dell'umanità, emozioni e speranze. L’allora giovanissimo Ciusa, catturò l'attenzione nel 1907 alla Biennale di Venezia con “La madre dell’ucciso”, che diede risonanza piena a livello nazionale dell'intera cultura sarda. La critica lo salutò come l’artista sardo per eccellenza, che diede una svolta al mondo artistico isolano, un artista che fece scuola. La mostra racchiude sculture, ceramiche, manufatti di arte applicata e lavori grafici. Si tratta dell'esposizione più importante finora realizzata per numero di opere esposte, a ripercorre l’intera parabola creativa di Ciusa che va dalla grande statuaria con “La madre dell’ucciso”, “Il pane”, “Il cainita”, “La filatrice”, “Il nomade”, “Il bacio”, “L’anfora sarda”, “Il fromboliere”, fino a opere meno note, provenienti da preziose collezioni pubbliche e private. Il percorso espositivo si articola attorno alla riflessione sulla sua modernità, dall'innovazione tecnica con la ceramica e la serialità, sino all'abilità nel tradurre concetti e emozioni culturali universali che gli diedero il coraggio di emergere fuori dall'Isola, ma anche la forza di restare.

Più voci

Anche se «A dispetto del suo avvio folgorante, fuori dall’Isola il nome di Ciusa è oggi meno noto di quanto meriti - dicono gli organizzatori -. Pertanto, la mostra intende restituire visibilità al suo lavoro e sollecitare una nuova attenzione critica verso un artista che, a distanza di oltre un secolo, appare oggi modernissimo nella sua ricerca che attinge a valori antichi». Si tratta dunque di un progetto culturale a più voci, in cui il percorso espositivo, progettato dall’architetto Antonello Cuccu, è arricchito anche da un catalogo e da un docufilm realizzato per l’occasione da Enrico Pinna. Spazio Ilisso e Ilisso Edizioni proseguono sulla linea (più che trentennale) della valorizzazione e promozione degli artisti del Novecento sardo e non solo, creando un circuito che pone al centro il sapere e l'attenzione, la cura, verso la propria cultura e territorio. Le opere, provenienti da collezioni pubbliche e private, saranno di nuovo riunite in un unico spazio a poca distanza da quei luoghi che diedero speranze e sogni al giovane Ciusa: dal corso Garibaldi dove fece la sua prima esposizione e dove oggi albergano due sue opere nella facciata di casa Deffenu, sino a piazza Satta dove visse il suo mentore Sebastiano Satta, la sua casa natale a Santu Predu e la chiesetta di San Carlo con le sue spoglie, i musei circostanti come quello della Ceramica e il Deleddiano; per citare alcuni esempi. Ciusa vive ancora nella sua città, ma continua, grazie alle sue opere, a volgere lo sguardo oltremare.

