Nuoro rende omaggio a Maria Giacobbe 

A un anno dalla morte della celebre scrittrice nuorese Maria Giacobbe (Nuoro, 14 agosto 1928 - Frederiksberg 27 gennaio 2024), l’Istituto per la storia dell’antifascismo e dell'età contemporanea di Nuoro (Istasac), guidato da Marina Moncelsi, ne ricorda la figura, l’opera, l’impegno civile. Lo farà attraverso un convegno che si svolgerà a Nuoro il 31 gennaio.

Due sessioni

Il programma prevede due sessioni. La prima alle 10 al Teatro Eliseo, e sarà dedicata interamente agli studenti delle classi quinte delle scuole superiori. Il tutto avverrà con la proiezione del film “Arcipelaghi” del regista Giovanni Columbu che, insieme a loro, farà una riflessione sul rapporto tra scrittura e cinematografia, oltre a ricordare l’autrice del romanzo da cui il film è tratto.

Nel pomeriggio, alle 16.30 nella Camera di commercio della città il convegno si snoderà tra gli interventi dello scrittore e storico Thomas Harder con “La casa di Kronprinsensvej 8”, i docenti Dino Manca con “Tra le carte di Maria Giacobbe”, Simone Pisano con la relazione “Tra due lingue- Appunti linguistici sull’opera narrativa di Maria Giacobbe” e Nadia La Mantia con “Come un ciottolo di fiume. Il disterru di Maria Giacobbe per ritrovare e ritrovarsi”. Infine, sarà proiettato il docufilm di Bo Blaksteen dal titolo “In viaggio tra culture”. Si tratta di una videointervista in cui la scrittrice ripercorre la sua attività letteraria. Il convegno, realizzato in collaborazione con la Fondazione di Sardegna, il Comune di Nuoro, l’Università di Sassari e l’Archivio di Stato di Nuoro, è aperto a tutti. «Un particolare ringraziamento va a Thomas Harder, figlio di Maria Giacobbe, per il suo impegno nella cura della documentazione fatta rientrare di recente in Sardegna», dice Moncelsi. A giugno, infatti, Harder donò una consistente parte della biblioteca di Maria Giacobbe all'Istasac in quella casa (ora sede dell’Istituto) in cui Maria conobbe Uffe Harder, suo marito. La sede Istasac, inoltre, nasce nella casa di Mariangela Maccioni e Raffaello Marchi che, per puro volere del destino venne progettata da Dino Giacobbe, padre della scrittrice.

