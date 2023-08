Nuoro regina della cannabis 

La città segna un primato nazionale, di cui però c’è poco da vantarsi. Tra i capoluoghi italiani è quello con il più alto consumo pro capite di cannabis, oltre cento dosi giornaliere ogni mille abitanti. Nel primato ci finisce anche Cagliari, che segna rilevati consumi medi di ketamina oltre la media nazionale. A Nuoro il consumo di cannabis è il doppio della media nazionale di cinquantuno dosi giornaliere ogni mille abitanti. Emerge dallo studio dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano che ha realizzato la mappatura dei consumi di droga nelle città italiane, analizzando le acque degli scarichi fognari.

L’allarme sull’uso di sostanze stupefacenti, soprattutto tra i giovanissimi in città, era stato già lanciato ad aprile dal questore di Nuoro, Alfonso Polverino, durante la cerimonia per la festa della polizia. Allarme poi confermato dai dati del Serd forniti dall’ex direttrice di Nuoro, Rosalba Cicalò. Ora arrivano le certezze: nel Nuorese si produce e si consuma tantissima cannabis.

Lo studio

Il progetto di ricerca, i cui risultati sono stati pubblicati nell'ultima relazione annuale del Dipartimento per le politiche antidroga della presidenza del Consiglio, ha sviluppato una rete di rilevamento in 33 città di 20 regioni. «In ognuna - spiega Sara Castiglioni, capo del laboratorio di Indicatori epidemiologici ambientali dell’istituto Negri - sono stati condotti 4 rilevamenti da novembre 2020 ad aprile 2022 per analizzare i residui metabolici delle sostanze stupefacenti nelle acque reflue urbane. Questo permette di stimare quali e quante sostanze vengono consumate da tutta la popolazione». Solo la polizia di Stato nel 2022 ha sequestrato nel Nuorese oltre mille quintali di droga. Mentre è sempre del Nuorese (dalla relazione al parlamento per le politiche antidroga) per la marijuana il sequestro più significativo, in termini quantitativi, fatto a livello nazionale: 4 mila e 203 chili a Macomer.

L’esperto

«I dati del Serd parlano chiaro, c’è poliabuso di droghe e alcol soprattutto tra i giovanissimi - spiega l’esperto di politiche giovanili, Gianfranco Oppo -. I giovani di oggi devono vincere e recuperare tutta la mancanza di socializzazione dovuta alla pandemia, quindi il recupero è molto più semplice e molto più facile se avviene con l’aiuto di una sostanza disinibente».

L’esperto lancia l’ennesimo allarme: «Ci si lava un po’ la coscienza, i giovani confondono tanto tra le varie tipologie di sostanza. Da una parte sentono che la marijuana è curativa, dall’altra che consente di fare in maniera molta più potente e veloce quello che consente l’alcol, e loro optano per entrambe le sostanze. Tra l’altro, a conferma dei dati emersi dai Serd, c’è un aumento dell’abuso di droghe sintetiche, quelle da sballo che hanno un potere dirompente sulla struttura cerebrale. Il problema è che quello adolescenziale è un cervello in via di sviluppo, e inevitabilmente riporta dei danni».

