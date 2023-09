Nuoro, priorità all’inclusione 

Nel capoluogo barbaricino prosegue senza soste l’attività del Cas (Centro di accoglienza straordinaria) di via Redipuglia, gestito dalla coop Il Sicomoro. «A Nuoro abbiamo 25 ospiti, perlopiù del Pakistan e del Bangladesh, con qualcuno del Gambia e della Guinea; mentre sono 24 nel centro Sai di Macomer, un progetto di seconda accoglienza, che è sempre seguito da noi - spiega Stefania Russo, coordinatrice della onlus cagliaritana -. Con gli arrivi in aumento, stiamo valutando l’idea di ampliare i numeri dell’accoglienza e stiamo cercando altri spazi».

Inclusione

«Per noi l’accoglienza è sinonimo di inserimento - riprende Russo -. Ci piace lavorare con piccoli numeri, nella struttura di Nuoro non intendiamo andare oltre i 25 ospiti. Questo perché pure nei centri Cas vogliamo replicare quello che accade nei Sai. Una buona accoglienza non può funzionare con 100 o 150 persone, l’accoglienza – aggiunge – è un’altra cosa. Non può essere solo sistemare delle persone, dando un letto e cibo. Accogliere significa inserire i nuovi arrivati, far conoscere loro il territorio che li ospita e la lingua italiana. Bisogna aiutare chi arriva da noi a comprendere il nostro mondo, le regole sociali molto diverse dalle loro. Ecco, solo in questo modo si possono evitare i problemi».

Scambio

L’approccio che le donne della cooperativa Il Sicomoro adottano poggia soprattutto sullo scambio di conoscenze. «Se da un lato queste persone non possono pretendere di portare il loro modello di gestione della socialità in un contesto molto diverso, dall’altro noi abbiamo il compito di accompagnarli a conoscere il nostro sistema - dichiara Russo -. Cerchiamo di prevenire così sia il disagio della singola persona, sia quello della comunità che accoglie. A Nuoro, per fortuna, le cose procedono nel migliore dei modi». Il modello adottato da Il Sicomoro funziona. Ecco perché dalla onlus cagliaritana lanciano un messaggio chiaro: «Bisogna coinvolgere il territorio, informando istituzioni e comunità dell’arrivo dei nuovi ospiti. Sono favorevole ai centri Sai perché l’ente locale sceglie di partecipare a un bando del ministero. Viceversa, con i Cas è la prefettura che decide, quindi questi centri vengono imposti alle comunità. Dunque, a mio avviso questo secondo metodo non può funzionare».

