Nuoro piange: ciao, Patrik e Ythan 

La città si è fermata, l’atmosfera era spettrale. Ieri mattina Nuoro ha mostrato incredulità, da una parte, per un dolore troppo grande. Al tempo stesso, però, dall’altra ha svelato il lato migliore di sé, intriso di solidarietà e sentimenti nobili, nel giorno dell’ultimo saluto a quei due adolescenti, scomparsi la sera di Pasquetta nel crollo del maledetto rudere di via Dessanay. Ecco perché davanti a una folla oceanica, impossibile da contenere per la chiesa di San Domenico Savio, il vescovo Antonello Mura si è rivolto alle famiglie di Patrik Zola e Ythan Romano, con queste parole: «Vi dico subito: non sentitevi soli». Poi, ha aggiunto: «Ragazzi, se abbiamo dei ruderi non è colpa vostra, se vengono meno le sicurezze non è colpa vostra. La “fine del mondo” non è colpa vostra».

L’omelia

Monsignor Mura ha pesato i suoi concetti, ha scandito le parole. La sua omelia ha lasciato il segno e fatto riflettere. Sì, perché da quella chiesa gremitissima, con accanto 17 sacerdoti delle parrocchie cittadine, ha puntualizzato: «Quando muore un figlio, un ragazzo, è come se dentro ognuno di noi morisse qualcosa. Patrik e Ythan, voi avete giocato, come vi piaceva fare, e forse noi ci siamo distratti un po' troppo, non accorgendoci dei rischi degli edifici abbandonati, come se ne trovano tanti». Il vescovo ha proseguito: «Per inseguire i vostri sogni di ragazzi avete lasciato cadere consigli sensati, e avete scelto l’incertezza al posto della certezza, inconsapevoli dei rischi e dei pericoli che vi venivano incontro. E la morte – non Dio! – vi ha teso un agguato». In quel momento l’emozione ha preso il sopravvento. Un mare di lacrime ha rigato i volti degli amici di Patrik e Ythan, dei compagni di scuola, dei ragazzi dell’oratorio, dei cestisti della Ichnos. Poi, dei calciatori della Nuorese, rigorosamente con la tuta della società per rimarcare con quei colori, il verde e l’azzurro, una tragedia condivisa. Il dramma di una comunità.

La riflessione

«Ora le vostre emozioni ci appartengono e ci interrogano», ha ribadito monsignor Mura: «Esse ci fanno esprimere un desiderio, che diventa una preghiera: il Signore, che ha detto di essere la risurrezione e la vita, vi apra la porta d’ingresso del paradiso, e vi avvolga di gesti e di sorrisi che vi facciano sentire amati per sempre. Il Dio amante della vita vi faccia giocare a volontà, senza correre dei rischi. Vi abbracciamo». Poco dopo le 11 le due bare tempestate di fiori bianchi sono uscite dalla chiesa, tra gli applausi delle migliaia di persone assiepate anche nella collinetta che domina la parrocchia. In quel momento centinaia di palloncini bianchi si sono alzati in cielo.

Lutto cittadino

Nuoro ha risposto, e non poteva essere altrimenti. Una città sconvolta, colpita da una tragedia assurda. La scomparsa di Patrik Zola e Ythan Romano ha spinto il sindaco Andrea Soddu a proclamare il lutto cittadino. In concomitanza con la celebrazione delle esequie, i negozi sono rimasti chiusi, le saracinesche abbassate. Anche i clienti dei supermercati hanno partecipato al dolore di due famiglie, di un’intera comunità. La via Don Bosco, la nuova area commerciale cittadina, ieri mattina ha offerto un inusuale colpo d’occhio. «Ci siamo fermati, era un gesto doveroso», le parole di Andrea Delussu, con accanto i colleghi del punto McDonald’s: «Dovevamo farlo, per ricordare nel modo migliore possibile questi giovani».

