Nuoro patria dei cori, via alle domande 

L’associazione culturale “Bobore Nuvoli” pubblica il bando per l’ottava edizione del concorso corale internazionale “Nuoro patria dei cori”. Potranno partecipare complessi corali, anche giovanili e di voci bianche, con sede in Italia e all’estero. Gli organizzatori, sull’onda del successo delle passate edizioni, hanno deciso di estendere la partecipazione a livello internazionale. Le adesioni scadono il 30 giugno.

Le sezioni sono cinque: tre per i brani inediti di ispirazione popolare nelle categorie maschile, femminile e mista; la quarta per brani tradizionali e di ispirazione popolare editi; la quinta è riservata a cori che presentano brani di musica corale (non di ispirazione popolare) o di polifonia classica. Confermata la borsa di studio destinata a uno studente dei conservatori di musica della Sardegna in memoria del maestro Salvatore Nuvoli. Previsto anche il premio speciale a un cittadino che si sia affermato e abbia avuto il coraggio di restare nella sua terra.

La fase finale della rassegna “A manu tenta” e del concorso, col patrocinio di Fondazione di Sardegna e Federazione Chorus Inside International, è in programma il 7 e 8 ottobre nel teatro Eliseo con la direzione artistica dell’associazione “Bobore Nuvoli”.

