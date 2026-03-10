VaiOnline
Musica.
11 marzo 2026 alle 00:19

Nuoro patria dei cori ricorda Nuvoli Pubblicato il bando per il concorso 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

L’Associazione culturale Bobore Nuvoli ha pubblicato il bando per l’undicesima edizione del concorso Nuoro patria dei cori, in programma a ottobre. Visto il grande successo dell’iniziativa (lo scorso anno si è registrato il record di cori partecipanti a concorsi canori in Italia) cresce l’aspettativa del pubblico e della critica per l’appuntamento. Potranno partecipare complessi corali, anche giovanili e di voci bianche, con sede in Italia e all’estero, è infatti estesa la partecipazione a livello internazionale.

Le sezioni sono cinque: tre per i brani inediti di ispirazione popolare nelle categorie maschile, femminile e mista; la quarta per brani tradizionali e di ispirazione popolare editi; la quinta riservata a cori che presentano brani di musica corale (non di ispirazione popolare) o di polifonia classica. Confermati la Borsa di studio destinata ad uno studente dei Conservatori della Sardegna, in memoria del maestro Nuvoli, e il premio speciale da assegnare ad un cittadino che abbia avuto il coraggio di restare nella sua terra.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto

Guerra e bollette, l’Isola paga il prezzo più salato

Stangata da oltre 800 euro per le famiglie sarde In nessun’altra regione si spende così tanto 
Luca Mascia
Il conflitto

Meloni oggi in Aula «Difendere Hormuz»

Asse con Starmer e Merz per tutelare le navi Mattarella: non torniamo alla tirannide cesarista 
Il sussidio

Ok al Reddito di studio E in Consiglio nasce il “diritto alla felicità”

Votata all’unanimità la legge sul Rest, il sostegno per chi vuole tornare a scuola 