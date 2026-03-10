Nuoro patria dei cori ricorda Nuvoli Pubblicato il bando per il concorso 

L’Associazione culturale Bobore Nuvoli ha pubblicato il bando per l’undicesima edizione del concorso Nuoro patria dei cori, in programma a ottobre. Visto il grande successo dell’iniziativa (lo scorso anno si è registrato il record di cori partecipanti a concorsi canori in Italia) cresce l’aspettativa del pubblico e della critica per l’appuntamento. Potranno partecipare complessi corali, anche giovanili e di voci bianche, con sede in Italia e all’estero, è infatti estesa la partecipazione a livello internazionale.

Le sezioni sono cinque: tre per i brani inediti di ispirazione popolare nelle categorie maschile, femminile e mista; la quarta per brani tradizionali e di ispirazione popolare editi; la quinta riservata a cori che presentano brani di musica corale (non di ispirazione popolare) o di polifonia classica. Confermati la Borsa di studio destinata ad uno studente dei Conservatori della Sardegna, in memoria del maestro Nuvoli, e il premio speciale da assegnare ad un cittadino che abbia avuto il coraggio di restare nella sua terra.

