Nuoro, ospedale senza medici  L’Asl: «Mancano 200 figure» 

Un ospedale in affanno, travolto dalle croniche carenze d’organico e dalle polemiche, come testimonia la triste storia di una donna del Marghine, rimasta per più di 24 ore in barella, nelle sale del Pronto soccorso del San Francesco di Nuoro. «Dispiace molto e ci scusiamo se la protagonista della vicenda abbia subito una sgradevole esperienza – dice il direttore generale della Asl 3, Paolo Cannas -. Dai verbali del reparto, risulta che la signora è stata prontamente presa in carico dall'operatore addetto al triage, che ha ritenuto opportuno attribuirle un codice “non urgente”. In ogni caso, non è mai venuta meno la dedizione del personale». Episodio specifico a parte, però, Cannas non si sottrae e sulla sua azienda sanitaria svela numeri inquietanti: «Ci mancano almeno 200 persone, tra dirigenti medici, amministrativi, Oss e infermieri».

Sanità in affanno

I numeri non mentono, fanno capire come i vertici aziendali debbano fare i miracoli per tenere in piedi una macchina complessa. Dal capoluogo barbaricino al Marghine, passando per Sorgono e il Mandrolisai, il copione accomuna. «Stando su Nuoro, i reparti che dobbiamo assolutamente potenziare nell’immediato sono Pneumologia, Ortopedia, Geriatria - dichiara Paolo Cannas -. Queste sono le priorità ma in generale un po’ tutti i reparti sono sottodimensionati. Tuttavia, mi preme sottolineare una cosa: le attività le stiamo facendo, i servizi vengono sempre garantiti. Non sono molto preoccupato della parte ospedaliera, anzi sono soddisfatto di come stiamo lavorando». Gli obiettivi: «In questa situazione dobbiamo puntare sul potenziamento della “medicina di prossimità”. Dobbiamo andare a domicilio, gestire i pazienti cronici a casa loro. Questo permetterà di evitare l’intasamento degli ospedali. A tal proposito, per noi è fondamentale il ricorso alla “telemedicina”: garantire prestazioni sanitarie a distanza, attraverso i “device”. I soldi li abbiamo: per la teleassistenza dello scompenso cardiaco spendiamo 400 mila euro all’anno, ma abbiamo ridotto parecchio il numero dei ricoveri. Quindi, cerchiamo di migliorare il servizio e di risparmiare molti soldi». E Sorgono? «Per noi il San Camillo resta importantissimo. Abbiamo potenziato il Pronto soccorso e fatto partire la Chirurgia».

Malasanità

Il clamore assunto dalla vicenda dell’anziana donna del Marghine, “parcheggiata” per più di 24 ore in una barella del Pronto soccorso di Nuoro, non si placa. E se Roberto Deriu, esponente del Pd, ha coinvolto il Consiglio regionale, il dg Cannas puntualizza: «Spiace che l'episodio denunciato dalla signora, e ribadiamo il nostro rincrescimento per il disagio patito, rischi di dare un’immagine negativa di un reparto (e dell'intero presidio ospedaliero) che - seppur con tanti miglioramenti ancora da realizzare – sta cercando faticosamente di ricostruire una narrazione positiva, con risultati che, da alcuni mesi a questa parte, sono incontestabili dal punto di vista della qualità dell’assistenza e del rapporto fiduciario, in forte recupero, con i cittadini». Comunque, precisa Cannas, «si era davanti a un “codice verde”, quindi a una persona da tenere in osservazione e non ricoverabile».

