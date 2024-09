Nuoro oggi in piazza per la seconda volta 

Nuoro si prepara a scendere in piazza, un’altra volta, dopo la manifestazione spontanea di giovedì scorso lungo il corso Garibaldi. Oggi alle 18, con partenza dal luogo della strage, in via Ichnusa, si snoderà un nuovo corteo, affollato a giudicare dai commenti e dalle adesioni via social. Per dire no alla violenza e soprattutto per mostrare vicinanza a due famiglie travolte dal dolore. L’ordinanza firmata dalla Polizia locale è nota già da parecchie ore. Il traffico sarà rivoluzionato, per consentire al serpentone umano di attraversare la città e di raggiungere la cattedrale di piazza Santa Maria della Neve.

Ieri sera nella chiesa di San Paolo si è svolta una veglia di preghiera, pure stavolta partecipata dopo quella di giovedì scorso nella parrocchia di San Domenico Savio. D’altronde, se da una parte pochi mesi fa la chiesa dei Salesiani aveva ospitato la prima comunione del piccolo Francesco Gleboni, assassinato dal padre ad appena 10 anni, dall’altra la chiesa di San Paolo dista pochi metri dal luogo della strage. Intanto, rimbalza anche a Nuoro la testimonianza dell’ex calciatore Andrea Carnevale. In un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa, l’attuale dirigente dell’Udinese si rivede nell’unico superstite della strage di via Ichnusa. Anche lui ha perso la madre a 14 anni, ammazzata dal padre con un’accetta. «So cosa si prova. Bisogna trovare la forza di andare avanti. Il mio consiglio per questo ragazzo è di cercare di reagire, anche se è difficilissimo».

