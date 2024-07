Nuoro, Neurologia al collasso 

Ora anche le telefonate rimangono senza risposta, così come la casella email inattiva da settimane. Per i malati di sclerosi multipla è sempre più complicato gestire anche un cambio terapia e qualunque prestazione, o semplicemente contattare l’ambulatorio. È un vero blackout quello denunciato dai malati di sclerosi multipla seguiti dal reparto di Neurologia del San Francesco di Nuoro, con numerose segnalazioni pervenute alla sezione dell’associazione Aism di Nuoro sulla carenza di servizi e prestazioni. L’associazione, già dal 12 luglio, ha scritto una lettera all’Asl, all’assessore alla sanità Armando Bartolazzi, e alla presidente della Regione Alessandra Todde, segnalando le carenze. «Ma da allora non abbiamo avuto risposte» spiega la vicepresidente Liliana Meini.

Le criticità

Sono oltre mille le persone colpite dai disservizi nella sola provincia di Nuoro. Nella lettera inviata ai vertici della sanità regionale, la presidente Gonaria Tatti spiega come «nella sezione Aism di Nuoro, giornalmente, attraverso l'attività di relazione e contatto con le persone con sclerosi multipla e familiari, veniamo a conoscenza di criticità, rispetto alle cure erogate dal Centro Sclerosi della Neurologia del San Francesco a Nuoro, alla presa in carico integrata e alla garanzia di continuità ospedale territorio, alla mancata risposta alle esigenze e al bisogni delle persone con sclerosi. Nell'ultimo periodo – prosegue Tatti - ci segnalano anche che gli ambulatori sono chiusi, e le persone non ricevono risposte alle telefonate e alle email. Inoltre, sono molto forti le lamentele sulla difficoltà ad accedere alla fisioterapia che aggrava ulteriormente la condizione psico-fisica».

Tempi lunghi

Nella sede dell’associazione Liliana spiega come anche il cambio terapia che prima avveniva in meno di dieci giorni, oggi richiede tempi esageratamente dilatati, di oltre sessanta giorni, e il malato è costretto ad interrompere la terapia senza avere certezze quando avvierà la nuova. «Tale realtà – denuncia Asim – spinge le persone a cercare risposte in altri centri in Sardegna, che soffrono medesime criticità e non danno risposte, o in altre regioni con grande dispendio di energie, o ancor peggio, a rinunciare alle cure». L’Asim chiede un incontro per valutare la possibilità di trovare le soluzioni e garantire nel Nuorese piena applicazione degli dei livelli essenziali di assistenza.

